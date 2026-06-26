Sunwoda Energy lance la série SunESS H et approfondit ses partenariats européens

MUNICH, le 26 juin 2026 /CNW/ - Sunwoda Energy a lancé son portefeuille optimisé de la série SunESS H à l'Intersolar & ees Europe 2026 sous le thème « One Core, All Scenes », introduisant un cadre à l'échelle du système pour le stockage, la recharge et la gestion numérique de l'énergie, tout en renforçant ses partenariats européens.

Wei Ren, directeur général des ventes européennes chez Sunwoda Energy, prend la parole lors du lancement de produit « One Core, All Scenes » à l'Intersolar & ees Europe 2026.

La série SunESS H mise à niveau intègre des systèmes de stockage de batteries, des solutions de recharge de stockage solaire, une gestion de l'énergie alimentée par l'intelligence artificielle et des applications telles que la tarification dynamique de l'électricité, l'écrêtage et l'alimentation de secours. Au cœur du portefeuille se trouve One Core, une base de capacités partagées couvrant la technologie des cellules, la conception des paquets, l'architecture des systèmes et la gestion intelligente de l'énergie. Grâce à une IA EMS et à l'application mySunPan revisitée, le système permet la prévision, l'optimisation, la répartition et la gestion visualisée, ce qui permet aux produits SunESS et OASIS de fonctionner sous un seul cadre technologique unifié.

Les systèmes de batteries SunESS H Pro et SunESS H StackPlus de nouvelle génération adoptent les cellules LFP 314 AH développées en interne de Sunwoda, avec une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles. Les deux produits offrent un équilibrage actif au niveau du paquet, une protection incendie au niveau du paquet, une protection de sécurité multicouche, une gestion thermique active, une protection IP66 et une résistance à la corrosion C4. SunESS H Pro met l'accent sur la sécurité énergétique résidentielle et commerciale légère et l'alimentation de secours, et SunESS H StackPlus utilise une conception modulaire empilable pour soutenir l'expansion flexible et l'utilisation mixte de modules de batterie nouveaux et existants.

Sunwoda Energy a également lancé SunESS Power Pro+ All in One. Avec une plage de 20-50 kW/20-120 kWh, le système adopte une conception empilable modulaire et une installation sans câblage pour les applications résidentielles et de petite taille. Il utilise l'onduleur hybride UT50 développé en interne de Sunwoda, qui prend en charge le transfert, la compatibilité avec SunESS H Pro et SunESS H StackPlus, et l'expansion parallèle. Couplé au SunESS Power Wallbox, il permet la coordination entre le stockage de l'énergie et la recharge des VE, tout en prenant en charge les charges intelligentes, les thermopompes, les génératrices et les systèmes photovoltaïques existants.

Pour les scénarios C&I et les stations de recharge, OASIS Ultra Charger fonctionne avec OASIS L261 AiO pour combiner le stockage d'énergie C&I avec la recharge rapide en courant continu. Le chargeur est conforme aux exigences IEC 61851 et l'entreprise se prépare à obtenir la certification ISO 15118.

Sunwoda Energy a également présenté la nouvelle version de l'application mySunPan, qui offre une meilleure visibilité des principales données sur les revenus et de l'état du système. Fondée sur les stratégies de réseau européennes et la tarification dynamique de l'électricité, la plateforme utilise des algorithmes d'IA pour optimiser l'énergie et prend en charge le diagnostic intelligent, l'exploitation et la maintenance à distance.

Au cours de l'exposition, Sunwoda Energy a signé des accords de coopération avec BayWa r.e., CEF et IBC Solar pour renforcer l'approvisionnement en produits, le développement du marché local et le soutien à la clientèle en Europe. La société a également souligné les progrès en matière de développement ESG, de renforcement des capacités Battery Passport et de transparence numérique, et a reçu le prix Top Brand PV Switzerland 2026 d'EUPD Research dans la catégorie Stockage d'énergie.

Pour en savoir plus sur la gamme SunESS H mise à niveau et les solutions connexes, visitez :

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

En tant que filiale en propriété exclusive de Sunwoda Group, Sunwoda Energy fournit des produits et des solutions de stockage d'énergie pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, soutenant la transition énergétique en Europe et dans le monde, ainsi que le développement de systèmes énergétiques plus sûrs, plus intelligents et plus connectés.

SOURCE Sunwoda Energy

Gong Wenqian, [email protected]