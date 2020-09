Le fournisseur de logiciels pour entreprises offre une nouvelle solution innovante assortie d'une expérience utilisateur plus personnalisée et d'une intelligence intégrée

TAMPA, Floride, 2 septembre 2020 /CNW/ - SunView Software, un fournisseur mondial de solutions de gestion de services TI destinées aux entreprises, annonce la sortie de ChangeGear 8, la prochaine version d'importance de son produit phare. Avec ce lancement, SunView propose une expérience de type consommateur qui permet aux utilisateurs d'interagir et de naviguer aisément au sein de la plate-forme. Conjuguant intelligence artificielle et apprentissage-machine, ChangeGear 8 permet aux utilisateurs de trouver rapidement l'information souhaitée et d'améliorer leurs processus décisionnels.

La plate-forme procure une expérience adaptée sur mesure qui rend les services facilement accessibles indépendamment de la méthode employée pour accéder à ceux-ci. Des fonctionnalités comme les robots conversationnels et les portails de libre-service peuvent être déployées sans difficulté pour aider les utilisateurs à soumettre leurs demandes et à trouver des réponses pertinentes. Il suffit de quelques clics pour trouver des solutions aux problèmes courants. L'interface utilisateur intuitive et ultra moderne du logiciel réduit le nombre de tickets d'assistance technique adressés au service des TI, ce qui permet au personnel de celui-ci de se concentrer sur des problèmes hautement prioritaires plutôt que de répondre à des demandes banales.

Propulsé par Willow™, la plate-forme d'intelligence artificielle primée de SunView, ChangeGear 8 dispose de capacités natives d'apprentissage-machine offrant de l'assistance à même l'application et des recommandations contextuelles dans l'ensemble des processus d'affaires. L'intelligence accrue de ChangeGear 8 permet aux utilisateurs de trouver des solutions à des problèmes courants plus rapidement. Elle automatise le savoir contextuel pour accélérer la prise de décisions et analyse l'état d'esprit de l'utilisateur.

« La convivialité de ChangeGear permet à notre logiciel d'aller au-delà du domaine de la gestion des services TI; c'est une suite de services condensés dans une seule et même application », soutient Paul Higdon, vice-président des services TI à Continuum Global Solutions.

Voici les principales caractéristiques de ChangeGear 8 :

Portails de libre-service pouvant être personnalisés sans codage et prenant en charge les fonctionnalités glisser-déposer

Robots conversationnels personnalisés selon différents services de l'organisation

Fonctions de recherche cognitive permettant aux utilisateurs d'accéder au savoir contextuel et à l'information relative aux tickets d'assistance technique

Calendrier amélioré pour la modification d'événements, facilitant la planification et la collaboration

« La prochaine génération de gestionnaire de services TI ne se limite pas seulement au déploiement de nouvelles technologies », déclare Seng Sun, chef de la direction de SunView Software. « Il s'agit de créer une expérience moderne et personnalisée pour les travailleurs du savoir. Par l'entremise de ChangeGear 8, nous proposons à l'entreprise plus d'avenues pour prendre en main ses services, de sorte que les administrateurs puissent élaborer des expériences parfaitement alignées sur leurs besoins. »

Le logiciel ChangeGear 8 est offert dès maintenant. Pour obtenir plus d'information concernant ChangeGear 8, planifiez une démonstration aujourd'hui même.

À propos de SunView Software :

SunView Software, Inc. est un important fournisseur de logiciels de gestion des services TI qui aide les sociétés à créer des environnements de services TI plus intelligents et plus adaptatifs. En procurant une expérience utilisateur extraordinaire conjuguée à des technologies innovatrices d'intelligence artificielle et d'apprentissage-machine, SunView permet aux organisations d'accroître l'engagement des employés, de maximiser la productivité et d'augmenter la satisfaction de la clientèle. Apprenez-en plus à l'adresse www.sunviewsoftware.com.

