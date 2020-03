SunView Software désignée par Gartner comme un fournisseur de GSTI remarquable parmi les moyennes entreprises

La société SunView Software fait partie des neuf fournisseurs remarquables sélectionnés par Gartner dans la catégorie des entreprises de taille moyenne pour 2020 : « Magic Quadrant for IT Service Management Tools ».

TAMPA, Floride, 24 mars 2020 /CNW/ - SunView Software, un fournisseur de solutions de gestion des services de technologies de l'information de premier plan, a été nommée dans le rapport Midmarket Context: 'Magic Quadrant for IT Service Management Tools' de 2020 publié par Gartner. Selon l'analyse du cabinet de consultation et de recherche mondial, SunView Software est l'un des neuf fournisseurs remarquables sélectionnés dans la catégorie des moyennes entreprises.

Le processus de sélection des fournisseurs est décrit dans le rapport de Gartner : « Les fournisseurs faisant partie de ce carré magique ont des clients qui utilisent avec succès leurs produits et services. Les sélections sont fondées sur l'opinion des analystes et sur des références qui confirment les déclarations des fournisseurs de TI; toutefois, il ne s'agit pas d'une analyse ou d'une liste exhaustive des fournisseurs dans ce marché… Les clients de taille moyenne, par le truchement d'enquêtes, de recherches et d'autres activités, ont le plus souvent désigné les fournisseurs sélectionnés comme étant des fournisseurs notables offrant des solutions de GSTI spécifiquement destinées aux moyennes entreprises. »

« Avec l'essor de la transformation numérique, les entreprises de taille moyenne qui sont en pleine croissance doivent mettre en œuvre des solutions de gestion des services de technologies de l'information plus intelligentes et offrir des expériences modernes aux utilisateurs pour avoir du succès », explique Seng Sun, président et chef de la direction de SunView Software. « Notre objectif consiste à fournir une plateforme simple, mais puissante et offrant une panoplie de fonctionnalités, qui aide les entreprises à améliorer leur libre-service, à accroître leur efficacité opérationnelle, à gérer la conformité et à réduire les coûts. Nous sommes ravis de faire partie des moyennes entreprises sélectionnées par Gartner cette année. »

Visitez le site Web de SunView Software pour lire le rapport.

Source : Gartner, Midmarket Context: 'Magic Quadrant for IT Service Management Tools', William Maurer, Rich Doheny et coll., 12 février 2020.

Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux classés ou ayant reçu une quelconque désignation. Les publications de recherche de Gartner rendent compte de l'opinion du cabinet de recherche Gartner et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner exclut toute garantie, explicite ou implicite, associée à cette recherche, y compris toute garantie implicite de valeur commerciale ou d'adaptation à un usage particulier.

À propos de SunView Software

SunView Software est une société de logiciels de gestion de services qui fournit aux entreprises les bases pour leurs processus d'automatisation numérique. En offrant une expérience utilisateur excellente ainsi que des technologies novatrices d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, SunView aide les entreprises à stimuler l'engagement de leurs employés, à augmenter leur productivité et à améliorer la satisfaction de leurs clients.

SunView Software est une société privée dont le siège social se trouve à Tampa, en Floride.

