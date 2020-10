Le bain de bouche, un produit disponible seulement sur ordonnance de professionnels de santé, est indiqué dans le cadre d'un programme professionnel pour le traitement de la gingivite et le produit affecté est :

1789C GUM® Paroex® UPC 0 70942 30407 8

est distribué dans des caisses contenant 6 bouteilles ambre de 16 onces liquides (473ml) de rinçage Chlorhexidine. La bouteille a un bouchon à sécurité enfant, une tasse dosée de 15ml, un sceau de sécurité et est décoré avec une étiquette enveloppante à multiple panneaux.

Ce produit peut être identifié tel qu'illustré dans la photo ci-dessous :

Paroex est distribué à l'échelle nationale dans les cabinets dentaires, les distributeurs dentaires, les grossistes pharmaceutiques, les écoles dentaires et les pharmacies.

SAI est en train de notifier ses distributeurs directes et ses clients par Canada Post Express et organise le retour de tous les produits rappelés. Patients, pharmacies et établissements de santé en possession de ces produits doivent arrêter immédiatement d'utiliser et de dispenser ce produit.

Les consommateurs avec des questions à propos de ce rappel peuvent contacter SAI au 1-800-265-7203 (Lundi-Vendredi 8:30 AM to 5:00 PM EST) ou par courriel électronique à [email protected]. Les consommateurs doivent contacter leur docteur ou professionnel de santé s'ils ressentent des problèmes qui peuvent être liés à l'utilisation de ce médicament.

Produits affectés et numéros de lot suivent ci-dessous :

LOTS AFFECTÉS

Information sur lot affecté - Paroex 473ml (DIN 02384272)/ SKU 1789C / UPC 0 70942 30407 8

Lot # Date Exp C177GS 7/31/2022 C177GT 7/31/2022 C177GU 7/31/2022 C219DH 8/31/2022 C219DJ 8/31/2022

Les patients doivent contacter leur docteur ou professionnel de santé s'ils ont davantage de questions ou de soucis. Effets indésirables ou problèmes de qualité sentis en utilisant ce produit peuvent être rapportés au programme de reportage d'effets indésirables de Santé Canada MedEffect en ligne à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html.

SAI est engagée à fournir des produits sûrs et conformes de la plus haute qualité et prendra toutes les précautions nécessaires pour empêcher cet incident de se répéter.

Santé Canada est informé du déroulement de ce retrait.

À propos de Sunstar Americas Inc.

Sunstar Americas, Inc., membre du groupe de compagnies Sunstar, est une organisation globale basée en Suisse qui est un chef de file dans l'industrie de soin dentaire et un fabricant et distributeur des marques GUM et Butler.

Pour plus d'information :

Contactez nous:

Téléphone: 1-800-265-7203

Adresse Courriel: [email protected]

Visitez nous à: https://www.gumbrand.com/news-announcements.

Contacte de Compagnie:

Greg Belair

847-794-4241

[email protected]

