Sunrise devient le plus important fournisseur de logements pour personnes âgées à adopter la cote WELL dans son portefeuille de collectivités et le premier fournisseur de services d'hébergement pour personnes âgées au monde à participer au programme WELL à grande échelle, ce qui démontre son engagement envers le bien-être de tous les résidents, des familles, des membres de l'équipe et des visiteurs.

NEW YORK et MCLEAN, Virginie, le 9 mars 2023 /CNW/ - Sunrise Senior Living, un important fournisseur de services personnalisés d'hébergement pour personnes âgées, est fier de promouvoir une culture de santé, de bien-être et de sécurité à l'échelle de l'entreprise en obtenant la prestigieuse cote WELL Health Safety pour l'exploitation et la gestion de ses installations dans l'ensemble de son portefeuille de plus de 270 collectivités aux États-Unis et au Canada, qui s'étend sur 21 millions de pieds carrés. La certification Healthy Building a été attribuée par l'International WELL Building Institute (IWBI), l'autorité mondiale en matière d'évolution des soins de santé et du bien-être dans les bâtiments, les organisations et les collectivités.

« L'obtention de la prestigieuse cote WELL Helath-Safety vérifiée par une tierce partie pour l'ensemble de notre portefeuille nord-américain renforce davantage la marque Sunrise. C'est un autre exemple de notre engagement inébranlable envers les facteurs ESG en tant que partenaire de soins et de mieux-être hautement digne de confiance et responsable, a déclaré Jack R. Callison Jr., chef de la direction de Sunrise Senior Living. Grâce à nos réalisations WELL, les résidents, les membres de l'équipe et les autres intervenants peuvent se sentir encore plus en confiance et en sécurité à Sunrise, ce qui appuie davantage notre vision de créer le mode de vie privilégié pour jouir d'une vie plus longue, saine et heureuse. »

Pour obtenir la cote WELL Health-Safety pour tous les bâtiments nouveaux et existants, Sunrise a satisfait à des exigences rigoureuses attestant que la société accorde la priorité au bien-être de ceux qui vivent dans chaque collectivité, y travaillent et s'y rendent en visite. Plus précisément, les critères comprenaient la démonstration d'un engagement éprouvé et cohérent à l'égard des procédures de nettoyage et d'assainissement, de la préparation aux situations d'urgence, des ressources des services de santé (y compris la santé mentale), de l'innovation, ainsi que de la mobilisation des intervenants et de la communication avec ceux-ci.

Selon l'IWBI, Sunrise est le plus important fournisseur de l'industrie de l'hébergement pour personnes âgées à obtenir la cote WELL Health-Safety dans l'ensemble de son organisation et le premier du secteur à travers le monde à obtenir cette cote en participant au programme WELL à grande échelle. Ce faisant, Sunrise s'engage à long terme à respecter les normes de santé et de sécurité les plus élevées, ce qui se traduira par des environnements optimaux favorisant le mieux-être, la productivité et une plus grande satisfaction des membres de l'équipe et des résidents.

« Les innovateurs comme Sunrise Senior Living redoublent d'efforts en matière de leadership en santé en suivant la science et en mettant en œuvre les solutions et les stratégies fondées sur des données probantes de WELL, a déclaré Rachel Hodgdon, présidente et chef de la direction d'IWBI. Nous félicitons Sunrise d'être devenu le plus important fournisseur de services d'hébergement pour personnes âgées à obtenir la cote WELL Health-Safety au niveau de l'organisation. Cette réalisation témoigne de son engagement de longue date à l'égard de la santé, du bien-être et de la sécurité de tous ceux qui vivent dans les collectivités de Sunrise, y travaillent et s'y rendent en visite. »

En participant au programme WELL à grande échelle, Sunrise rejoint également des marques mondiales et des entreprises du palmarès Fortune 500 dans de multiples secteurs, y compris les soins de santé, l'hôtellerie, la vente au détail et les services financiers, qui mènent la charge pour prioriser et livrer des soins de santé et de bien-être et évaluer leur incidence sur l'ensemble de leur organisation.

À propos de Sunrise Senior Living

Fondée en 1981, Sunrise Senior Living est à l'origine de la modernisation des services d'hébergement pour les aînés. Chaque collectivité de Sunrise se consacre à la prestation d'une approche personnalisée de l'hébergement des aînés, où chaque aspect des services et de l'environnement est construit en fonction des désirs et des besoins particuliers des aînés qui considèrent la collectivité comme leur foyer. Que ce soit par une architecture soigneusement pensée et réfléchie, la programmation d'activités attrayantes axées sur le mode de vie ou une qualité de soins supérieure qui évolue en fonction des besoins de chaque personne âgée, l'innovation de pointe de Sunrise repose sur sa mission de promouvoir la qualité de vie de tous les aînés. Sunrise, qui existe depuis 40 ans, compte plus de 270 collectivités aux États-Unis et au Canada au service de près de 30 000 résidents. Avec plus de 22 000 membres d'équipe hautement qualifiés, Sunrise offre une gamme complète de services personnalisés, y compris des unités de vie autonome, des logements avec assistance, des soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, ainsi que des services de soins infirmiers et de réadaptation.

À propos de l'International WELL Building Institute

Leader mondial, l'International WELL Building Institute (IWBI) est une société d'intérêt public qui se concentre d'abord sur les gens pour faire progresser une culture mondiale de la santé. L'IWBI mobilise sa communauté par l'administration du WELL Building Standard (WELL) et des cotes et certifications WELL, la gestion de l'accréditation WELL AP, la poursuite de recherches applicables, l'élaboration de ressources éducatives et la promotion de politiques qui favorisent la santé et le bien-être partout.

L'International WELL Building Institute pbc est une filiale en propriété exclusive de Delos Living LLC. International WELL Building Institute, IWBI, le WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rated, WELL Equity Rated, WELL Performance Rated, Works with WELL, WELL et d'autres, et leurs logos connexes sont des marques de commerce ou des marques de certification de l'International WELL Building Institute pbc aux États-Unis et dans d'autres pays.

