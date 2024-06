Acquisition de QD Solar Fuels Growth

ROCHESTER, New York, 18 juin 2024 /CNW/ - SunDensity, Inc. annonce la création de sa nouvelle filiale en propriété exclusive, SunDensity Canada, avec l'acquisition de QD Solar, Inc., une entreprise de matériaux solaires issue de la recherche de l'Université de Toronto et située dans le MaRS Discovery District à Toronto, au Canada. Les deux entreprises sont diplômées de Luminate NY, le plus grand accélérateur au monde pour les entreprises de technologie optique, photonique et d'imagerie (OPI). L'entente d'acquisition d'actifs permet aux organisations d'explorer un plus large éventail de matériaux et de processus pour les applications solaires et promet d'accélérer le développement technologique. Les modalités de l'entente privée n'ont pas été annoncées.

SunDensity met au point des revêtements intelligents photoniques (PSC™) pour les panneaux solaires utilitaires, commerciaux et résidentiels qui améliorent la production d'énergie solaire et fournissent des solutions d'énergie verte à un coût global inférieur. QD Solar met au point des matériaux photovoltaïques (PV) stables à base de perovskites multicouches qui convertissent la lumière du soleil en énergie électrique. Les perovskites de QD Solar sont une composante essentielle de la feuille de route des modules à haut rendement.

L'approche active de QD Solar est réalisée grâce à l'ajout d'une couche de perovskite en tandem avec une cellule photovoltaïque en silicium. L'approche passive de SunDensity comprend des revêtements qui déplacent efficacement l'énergie de la lumière du soleil incidente dans une plage plus utilisable pour les panneaux solaires. Les technologies sont complémentaires avec le potentiel d'atteindre une efficacité de plus de 40 % des modules lorsqu'ils sont combinés.

« Nous sommes ravis d'officialiser l'acquisition de QD Solar pour explorer les applications de ses solutions solaires révolutionnaires, a expliqué Henry Schek, chef de la direction de SunDensity. « Cette entente est une autre étape dans notre stratégie visant à devenir un leader mondial en matière de solutions d'efficacité solaire. »

Dans le cadre de l'entente, trois directeurs de QD Solar dirigeront l'équipe de SunDensity Canada, soit Dan Shea, directeur commercial et directeur général, Sjoerd Hoogland, directeur scientifique, et Armin Fischer, chef de l'innovation et chimiste en chef. Les emplacements de Rochester et de Toronto demeureront fonctionnels. Les deux organisations partageront des ressources, des infrastructures et du personnel tout en travaillant sur des projets combinés afin de commercialiser plus rapidement de nouvelles technologies.

Dan Shea, chef de la direction de QD Solar, a déclaré : « Ce partenariat permettra aux deux organisations d'apporter des contributions perturbatrices et significatives au marché mondial de l'énergie solaire. « Nous avons l'intention de contribuer de façon importante à la réduction du coût de la production d'énergie et de la dépendance mondiale aux combustibles fossiles."

Sujatha Ramanujan, directeur général de Luminate NY, a ajouté : « Voir deux de nos diplômés unir leurs forces pour repousser les limites de la technologie solaire illustre l'esprit d'innovation et le leadership que Luminate vise à favoriser. « Nous sommes impatients de constater les progrès importants et les répercussions sur l'industrie qui découleront de cette collaboration. »

« Temple Fennell, associé directeur, Clean Energy Ventures et président du conseil d'administration, SunDensity, a poursuivi : « Nous sommes ravis d'élargir le développement des revêtements intelligents de SunDensity avec l'intégration de l'équipe et de la technologie de QD Solar. L'expertise combinée améliorera considérablement la capacité de SunDensity à réaliser sa mission d'améliorer considérablement la puissance de sortie des panneaux solaires. »

