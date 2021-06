SUNBRELLA® : Protection solaire québécoise 100 % minérale

Protection 3 dans 1 conçue et fabriquée au Québec par Davincia©

MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Davincia©, la marque québécois e de produits de soins de la peau est heureuse de présenter Sunbrella®, une gamme révolutionnaire de protection solaire FSP30, 100 % minérale, conçue et fabriquée au Québec. « Sunbrella®, est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement afin d'offrir une protection solaire efficace et douce pour les utilisateurs comme pour l'environnement. Sans filtre chimique ou silicone, elle peut être utilisée sans danger sur la peau des enfants comme des adultes. Elle protège des rayons solaires, des polluants et des agresseurs environnementaux et ne laisse aucuns résidus collants. La protection solaire Sunbrella® peut aussi être utilisée au bord des plans d'eau, car ses composants actifs naturels sont respectueux de l'environnement et ne nuisent pas à la faune et à la flore aquatiques, dont les récifs coralliens que l'on retrouve dans certains pays », explique la présidente de Davincia©, Nathalie Forget.

La gamme Sunbrella® compte un trio de produits pratiques, comprenant la crème solaire minérale teintée qui unifie et illumine le teint tout en protégeant la peau, la poudre solaire minérale qui résiste à l'eau, hydrate la peau et prévient les dommages causés par les rayons solaires et la crème solaire corps, idéale pour toute la famille.

Les protections solaires Sunbrella® contiennent de l'oxyde de zinc et, notamment de riches antioxydants qui produisent des effets cosmétiques. « Leur texture est tout à fait unique et étonne, car elles sont agréables au toucher et efficaces. Nous sommes particulièrement fiers de la poudre solaire, car nous sommes l'un des seuls fabricants de poudre minérale solaire entièrement naturelle au Québec », conclut Mme Forget.

Pour voir la vidéo sur la gamme Sunbrella : https://www.youtube.com/watch?v=WbmR2d2cSWs

À propos de Davincia©

Fondée en 2015 par Nathalie Forget, une naturopathe, Davincia© développe et produit une gamme de produits haut de gamme et naturels dédiés aux soins de la peau. Ses recettes sont brevetées et les produits sont 100 % naturels, écologiques et fièrement fabriqués au Québec.

Pour en savoir plus : www.davincia.ca

Renseignements: Audrey Dubois, Davincia, [email protected] | 1 877-304-7822