Sumitomo Pharma annonce qu'ORGOVYXMD (rélugolix), le premier et le seul agent antiandrogénique à prise orale destiné aux hommes atteints d'un cancer avancé de la prostate, est maintenant offert au Canada

MISSISSAUGA (Ontario), le 12 mars 2024 /CNW/ - Sumitomo Pharma Canada, Inc. a annoncé aujourd'hui que la prescription d'ORGOVYXMD (rélugolix), un antagoniste des récepteurs de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) à prise orale, est désormais autorisée au Canada pour le traitement des adultes atteints d'un cancer avancé de la prostate, consécutivement à l'homologation de ce médicament par Santé Canada en octobre 2023 pour cette indication.

« La réduction du taux de testostérone dans l'organisme est un mode de traitement utilisé en première intention chez les hommes atteints d'un cancer avancé de la prostate », a affirmé le Dr Fred Saad, FRCS, professeur et président du Département de chirurgie et directeur du Département d'oncologie génito-urinaire à l'Université de Montréal. « L'arsenal thérapeutique des médecins canadiens vient de s'enrichir d'un antagoniste des récepteurs de la GnRH à prendre une fois par jour par voie orale. Ce médicament aide les hommes atteints d'un cancer avancé de la prostate en abaissant leur taux de testostérone sans d'abord provoquer une hausse passagère de ce taux. »

L'homologation d'ORGOVYX par Santé Canada repose sur les données relatives à l'efficacité et à l'innocuité de ce médicament, qui ont été tirées de l'essai HERO, une étude de phase III menée chez des hommes aux prises avec un cancer avancé de la prostate. Les chercheurs de cette étude ont noté une baisse du taux de testostérone (< 50 ng/dL) chez 97 % des hommes traités par ORGOVYX du 29e jour à la 48e semaine, comparativement à 89 % des sujets ayant reçu des injections d'acétate de leuprolide. Les effets indésirables signalés le plus souvent chez au moins 10 % des hommes traités par ORGOVYX ont été les suivants : bouffées de chaleur, douleurs musculosquelettiques, fatigue, constipation et diarrhée.

« Selon les estimations, 24 700 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate l'an dernier, ce qui fait de cette maladie le type de cancer le plus répandu chez les hommes au pays », a déclaré Lisa Mullett, directrice générale chez Sumitomo Pharma Canada, Inc. « Grâce à la mise à disposition d'ORGOVYX à compter d'aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir d'offrir aux médecins canadiens un antagoniste des récepteurs de la GnRH à prise orale dont l'innocuité et la tolérabilité ont été éprouvées pour leurs patients atteints d'un cancer avancé de la prostate. »

À propos du cancer avancé de la prostate

Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus répandu chez les Canadiens. On estime en effet qu'il a été diagnostiqué chez quelque 24 700 hommes en 20 231. Le cancer de la prostate est dit avancé lorsqu'il s'est propagé ou a récidivé après un premier traitement. Cette récidive peut être de nature biochimique (hausse du taux d'antigène prostatique spécifique en l'absence de métastases à l'imagerie), localement avancée ou métastatique.

Le traitement médical de première intention du cancer avancé de la prostate repose habituellement sur l'administration d'agents antiandrogéniques, qui abaissent le taux de testostérone à un seuil très faible, dit de castration (< 50 ng/dL). Les analogues de l'hormone de libération de la lutéinostimuline (LH-RH) comme l'acétate de leuprolide, qui constituent actuellement la référence en matière de traitement antiandrogénique, s'administrent sous forme d'injections retard. Or, le mode d'action de ces agents peut avoir ses inconvénients, notamment le risque d'entraîner une hausse initiale marquée des taux de testostérone susceptible d'exacerber les symptômes cliniques (un phénomène appelé poussée clinique ou hormonale) et de retarder le rétablissement des taux de testostérone après l'arrêt du traitement.

À propos d'ORGOVYXMD (rélugolix) ORGOVYX (rélugolix) est le premier et le seul antagoniste des récepteurs de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) pour voie orale à être homologué par la Food and Drug Administration des États-Unis, la Commission européenne et Santé Canada pour le traitement des adultes atteints d'un cancer avancé de la prostate. ORGOVYX agit en bloquant les récepteurs de la GnRH, ce qui entraîne une baisse de la libération d'hormone lutéinisante et d'hormone folliculostimulante, d'où une réduction de la production de testostérone testiculaire, une hormone dont les effets stimulants sur la croissance du cancer de la prostate sont reconnus.

À propos de Sumitomo Pharma

Sumitomo Pharma Co., Ltd. est une société pharmaceutique mondiale établie au Japon ayant des opérations clés aux États-Unis (Sumitomo Pharma America, Inc.), au Canada (Sumitomo Pharma Canada, Inc.) et en Europe (Sumitomo Pharma Switzerland GmbH), qui s'emploie à répondre aux besoins des patients dans les secteurs de la psychiatrie et de la neurologie, ainsi que de l'oncologie, de l'urologie, de la santé des femmes, des maladies rares et des thérapies cellulaires et géniques. Grâce à plusieurs produits commercialisés aux États-Unis, au Canada et en Europe, à une gamme diversifiée de produits à différents stades de développement et à des capacités technologiques internes de pointe, nous visons à accélérer la découverte, la recherche et le développement afin d'offrir aux patients un accès plus rapide à de nouveaux traitements. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le https://www.us.sumitomo-pharma.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Référence

