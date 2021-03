SMITHS FALLS, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) est heureuse d'annoncer que Sumayyah Emeh-Edu se joindra à la Société et assumera le nouveau rôle de vice-présidente de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera responsable d'accroître la sensibilisation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et d'élargir les programmes qui y sont liés à l'échelle des régions et des secteurs de la Société.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Sumayyah au sein de Canopy Growth, a déclaré David Klein, chef exécutif de Canopy Growth Corporation. Nous recherchions une personne faisant réellement preuve de collaboration et de leadership pour concrétiser davantage l'engagement de Canopy Growth à l'égard de l'inclusion dans l'industrie du cannabis, ainsi que pour favoriser l'accès équitable aux avantages de la légalisation. Réaliser des progrès vers des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion exigera la contribution de tous les employés de la Société, et l'embauche de Sumayyah est une étape essentielle pour y parvenir. »

Possédant une solide expérience en matière de perfectionnement des employés et de diversité et d'inclusion, Mme Emeh-Edu a récemment occupé le poste de directrice, Stratégie de diversité et d'inclusion pour Charles Schwab. À ce titre, elle était responsable de créer des ressources liées à l'accessibilité à l'échelle de l'entreprise ainsi que du contenu et des programmes d'apprentissage, et d'appuyer les plans de diversité et d'inclusion des dirigeants. Avant Charles Schwab, Mme Emeh-Edu était stratège principale de diversité et d'inclusion pour Embedded Consulting, où elle a travaillé en partenariat avec des clients comme Oracle, One Medical, la chaîne KQED (NPR), ainsi que Blue Shield of California.

« Sumayyah possède une vaste expérience des initiatives de diversité et d'inclusion internes et externes, et Canopy Growth bénéficiera grandement de ses conseils alors que notre effectif évolue pour refléter les marchés et les collectivités que nous servons, a déclaré Holly Lukavsky, chef des ressources humaines. Alors que nous nous efforçons de faire progresser notre mission consistant à améliorer la vie des gens grâce au cannabis (ce qui inclut de mettre fin à la prohibition du cannabis), nous sommes heureux d'avoir parmi nous une leader talentueuse comme Sumayyah, dont l'expérience sera essentielle pour appuyer nos priorités en matière d'affaires et de justice sociale. »

Bien que les industries du cannabis et du CBD aient prospéré, l'histoire des inégalités raciales entourant l'interdiction du cannabis et les conséquences disproportionnées en matière de justice sociale qui en découlent créent une responsabilité et une nécessité pour Canopy Growth de diriger la diversité, l'équité et l'inclusion pour l'industrie mondiale. Cet engagement se concrétisera davantage grâce au rôle de Mme Emeh-Edu, qui veillera à ce que les priorités relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion soient reflétées et mesurées à l'échelle de la Société. Parallèlement, l'accent devra être mis sur la mise en œuvre de pratiques axées sur les talents qui sont fondamentales à un environnement ouvert et inclusif. Mme Emeh-Edu est chargée de fournir une stratégie de consultation et des conseils à Canopy Growth dans le but de donner à l'entreprise les moyens de s'attaquer aux réalités commerciales et sociales complexes entourant le cannabis, et ce, grâce à une main-d'œuvre véritablement inclusive.

« Je suis inspirée et enthousiaste à l'idée de diriger l'approche de Canopy Growth en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. L'occasion permettra aux gens de groupes traditionnellement marginalisés non seulement de participer, mais aussi de tirer parti d'une industrie où la criminalisation a historiquement eu des répercussions négatives sur eux, a mentionné Mme Emeh-Edu. Selon moi, le cannabis pourra améliorer la qualité de vie des gens. J'ai hâte de travailler avec les dirigeants et la main-d'œuvre de Canopy Growth pour que nous puissions créer un environnement capable de s'attaquer à des problèmes complexes tout en favorisant des espaces et des outils qui intègrent la diversité et l'inclusion dans tous les aspects de notre industrie. »

