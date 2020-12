Suivi du Sommet sur le transport ferroviaire - Le gouvernement du Québec annonce 11,6 M$ supplémentaires pour les passages à niveau

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec alloue une somme supplémentaire de 11,6 M$ pour le transport ferroviaire. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Mégantic et coprésident du Forum de concertation sur le transport ferroviaire, M. François Jacques, en ont fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre de la première rencontre du Forum.

Grâce à ces investissements, le gouvernement du Québec appuie les municipalités dans l'amélioration de la sécurité des usagers de la route et la réduction des risques de collisions, de pertes de vies et de blessures qui peuvent survenir aux passages à niveau.

« Notre gouvernement a fait preuve de leadership l'an dernier en tenant le premier Sommet sur le transport ferroviaire en près de 30 ans au Québec. Aujourd'hui, nous poursuivons notre engagement en confirmant de nouveaux investissements de 11,6 M$ pour soutenir les municipalités lors d'interventions et de travaux pour l'entretien, la réfection et la sécurisation des passages à niveau. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il s'agit d'une annonce très importante pour les municipalités de toute la province. Avec cette bonification, elles pourront ainsi compter sur le gouvernement du Québec pour les appuyer, que ce soit pour l'entretien de la signalisation, l'amélioration de la sécurité ou la réfection des surfaces de croisement. En tant que député de Mégantic et président de la Table de concertation sur le transport ferroviaire, il s'agit d'un enjeu qui me tient à cœur, et les investissements annoncés aujourd'hui permettront de renforcer la sécurité aux abords des passages à niveau, autant pour les usagers du transport ferroviaire que pour ceux du transport routier. »

François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales)

Faits saillants

Le Programme d'aide aux passages à niveau municipaux (PAPNM) est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023 et dispose d'un budget total de 17,2 M$.

Le volet 1 du programme porte sur l'entretien de la signalisation des passages à niveau municipaux et dispose d'un budget annuel de 2 M$.

Le budget du volet 2 pour l'amélioration de la sécurité sera augmenté de 700 000 $ par année et atteindra ainsi une somme de 1,5 M$.

Le volet 3, nouvellement ajouté et portant sur la réfection des surfaces de croisement aux passages à niveau, sera doté d'un budget de 1,7 M$ pour la première année et de 2,5 M$ pour les années suivantes.

L'ensemble des municipalités et des municipalités régionales de comté (MRC) sera dorénavant admissible au volet 2 du PAPNM, soit le volet visant l'amélioration de la sécurité aux passages à niveau. Ce volet était auparavant réservé seulement aux municipalités de moins de 10 000 habitants. La bonification de l'aide financière permet également l'ajout d'un troisième volet pour la réfection des surfaces de croisement.

Le Québec compte 1 693 passages à niveau sur son territoire.

Le gouvernement du Québec s'était engagé, lors du Sommet sur le transport ferroviaire en décembre 2019, à évaluer la possibilité de bonifier le soutien financier pour l'amélioration de la sécurité aux passages à niveau et de soutenir financièrement les municipalités pour la réfection des surfaces de croisement aux passages à niveau.

Le Forum de concertation sur le transport ferroviaire, coprésidé par M. François Jacques et M. Christian Richard, chef de la direction commerciale chez Genesee & Wyoming Canada inc., réunit des représentants de l'industrie ferroviaire et du milieu municipal.

