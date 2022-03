SUIVI DE L'OPÉRATION DE CAPTURE ET DE MISE EN ENCLOS DES CARIBOUS DE CHARLEVOIX

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a procédé à l'opération de capture et de mise en enclos des caribous de Charlevoix du 24 au 28 février 2022.

Cette opération s'est déroulée comme prévu, et seize caribous ont pu être capturés et mis en enclos, soit 12 adultes (3 mâles, 9 femelles) et 4 faons.

L'inventaire aérien réalisé à l'hiver 2021 avait permis d'évaluer que l'abondance totale de la population se situait entre 17 et 20 individus. Ainsi, on peut considérer que la presque totalité de la harde est maintenant dans l'enclos de protection.

Bien que toujours en période d'acclimatation, les caribous se portent bien. Du personnel spécialisé est sur place en permanence afin de s'assurer que les caribous continuent de bien s'adapter à ce nouvel environnement de protection.

Plus de détails seront transmis dans quelques semaines lorsque les opérations de capture et de mise en enclos des caribous montagnards de la Gaspésie auront été complétées.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs réitère sa collaboration avec les représentants et représentantes des médias et rappelle l'importance de respecter les règles, à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi et surtout pour préserver la quiétude des animaux. La mise en enclos des caribous a pour but d'assurer la protection de ces populations en situation très précaire, ce qui implique de favoriser leur tranquillité. Afin de limiter le plus possible les perturbations, l'accès aux lieux est donc strictement réservé au personnel autorisé qui a la responsabilité d'assurer la gestion des enclos et la surveillance des caribous.

Pour obtenir des renseignements sur la situation du caribou au Québec, vous pouvez consulter cette page.

