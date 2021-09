Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 23 septembre 2021

QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour la semaine du 11 au 17 septembre, voici ce qui ressort du rapport sur les risques d'hospitalisation :

Cas

Après plus de deux mois d'augmentation, le nombre de nouveaux cas s'est stabilisé cette semaine, par rapport à la semaine précédente (5 175 versus 5 145) ;

Toutefois, l'augmentation des cas chez les jeunes de 0 à 17 ans se poursuit alors que le nombre de cas chez les personnes de 18 à 39 ans est en diminution ;

Environ 90% des nouveaux cas sont des personnes de moins de 60 ans.



Hospitalisations

Parmi les nouveaux cas confirmés cette semaine, 170 présentent un risque élevé d'hospitalisation, dont 53 aux soins intensifs. Ces chiffres sont relativement semblables à ceux de la semaine passée ;

Comme lors des semaines précédentes, les résidents de la zone 1 représentent plus de 80% des hospitalisations ;

Les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées représentent environ les trois quarts des cas et des hospitalisations.

Quant au rapport sur les besoins hospitaliers, il met en lumière les éléments suivants :

Les projections reposent sur les données colligées jusqu'au 17 septembre. Elles sont basées sur le taux de transmission de la dernière semaine. Elles prennent en compte la progression de la couverture vaccinale et celle du variant Delta. Les effets de la rentrée sont maintenant progressivement observables ;

Pour le Québec dans son ensemble, les projections suggèrent une augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations. La situation entourant l'occupation des lits diffère selon les régions.

Pour Montréal et ses régions proches (zone 1), les projections suggèrent que le taux d'occupation des lits réguliers et de soins intensifs augmentera dans les 3 prochaines semaines. Presque toutes les régions socio-sanitaires de la zone 1, sauf la Montérégie, pourraient dépasser le seuil du premier niveau et s'approcher de celui du deuxième niveau des lits désignés COVID-19 aux soins intensifs ;



Pour la zone 2, les projections suggèrent là aussi que le taux d'occupation des lits par des patients COVID-19 pourrait augmenter au cours des trois prochaines semaines. Pour les lits aux soins intensifs, le seuil du deuxième niveau pourrait être dépassé dans les régions de Mauricie-Centre-du-Québec, Estrie et Outaouais au cours de cette même période.

L'INESSS tient à souligner certaines limites en lien avec ces projections :

À noter que l'impact sur les projections de la mise en place de nouvelles mesures gouvernementales, ou de leur retrait, ne devient généralement visible qu'au terme de 14 jours ;

Une analyse rétrospective des projections suggère que les modèles sont généralement robustes, mais que leur précision diminue avec le temps. L'hypothèse d'un taux de transmission constant semble moins plausible au-delà de la troisième semaine ;

Tout délai dans la déclaration des nouvelles admissions hospitalières affecte les projections ;

Bien que les modèles de projection intègrent désormais les effets anticipés de la vaccination, certains paramètres pourront être ajustés en fonction de nouvelles informations disponibles ;

Rappelons qu'au-delà de la disponibilité des lits, d'autres facteurs influencent également la capacité hospitalière, notamment la disponibilité du personnel et du matériel.

Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'INESSS dans la section COVID-19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers. Ils sont mis à jour chaque semaine afin d'éclairer les décisions à prendre.

Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

