Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - mise à jour du 16 octobre 2020

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Il ressort du rapport sur les risques d'hospitalisation que :

Parmi les nouveaux cas confirmés au cours de la semaine du 5 au 11 octobre, 351 présentent un risque élevé d'hospitalisation;

Le nombre de nouveaux cas est en baisse de 12% par rapport à la semaine précédente (6 480 versus 7 343);

Malgré cette baisse, on note une augmentation du nombre de cas chez les personnes de 70 ans et plus;

Comparativement aux 4 semaines précédentes, la proportion des cas de 70 ans et plus est en augmentation tout comme la proportion des cas ayant un profil avec forte comorbidité.

Quant au rapport de projections sur les besoins hospitaliers, il met en lumière les éléments suivants :

Alors que les projections de la semaine dernière suggéraient une croissance progressive de l'occupation des lits pour l'ensemble du Québec, les projections montrent maintenant une tendance vers une stabilisation, tant des nouvelles hospitalisations que de l'occupation des lits;

Les mesures prises pour limiter la transmission du virus semblent avoir un impact sur la réduction du taux de transmission observé cette semaine, de même que sur les hospitalisations anticipées;

De façon plus spécifique:

Pour Montréal et ses régions proches (zone 1), les projections suggèrent encore une tendance à la hausse du nombre d'hospitalisations, toutefois moins importante que celle anticipée la semaine dernière. Si le taux de transmission demeure constant, un dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 apparaît maintenant peu probable;



Pour les autres régions (zone 2), les projections suggèrent une stabilisation des hospitalisations. Le dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 semble également peu probable.

Somme toute, en tenant compte de l'incertitude des projections, les analyses de l'INESSS suggèrent que pour l'ensemble du Québec, les capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 devraient être suffisantes pour répondre aux besoins au cours des quatre prochaines semaines.

Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'INESSS dans la section COVID-19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers. Ils sont mis à jour chaque semaine afin d'éclairer les décisions à prendre.

Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

