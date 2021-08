Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 12 août 2021

QUÉBEC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - À chaque semaine, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponibles les mises à jour des deux rapports sur les risques d'hospitalisation et sur les besoins hospitaliers qu'il produit en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour la semaine du 31 juillet au 6 août, la progression rapide des nouveaux cas infectés et des nouvelles hospitalisations, ainsi que la présence croissante du variant Delta, affectent la validité de nos modèles. Dans ce contexte, l'INESSS souhaite prendre un temps d'observation supplémentaire afin de permettre aux modèles de bien capter ces changements et de les traduire adéquatement dans les projections à venir. L'Institut reprendra la publication de ses projections hebdomadaires la semaine du 16 août 2021.

Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

