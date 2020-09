Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'anticiper l'effet de l'évolution de la pandémie sur les ressources hospitalières au Québec, l'INESSS a reçu le mandat de mener des analyses prévisionnelles dont l'objectif est d'appuyer la planification et la gestion des capacités du réseau hospitalier.

Tel qu'annoncé lors du breffage technique virtuel du 23 septembre 2020, deux outils sont ainsi produits de façon hebdomadaire en soutien aux décideurs ministériels et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux :

Un rapport qui évalue le risque d'hospitalisation pour les nouveaux cas confirmés d'infection par le SRAS-CoV-2; Un rapport qui présente des projections de l'évolution du nombre d'hospitalisations et de l'occupation des lits pour les personnes atteintes de la COVID-19.

À partir d'aujourd'hui, les mises à jour de ces documents seront disponibles chaque vendredi sur notre site Web, dans la section COVID-19. La mise en ligne de ces nouvelles versions sera annoncée par l'entremise de notre infolettre, l'INESSS Express. Nous vous invitons à vous abonner pour connaître le moment de diffusion.

Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

