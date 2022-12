Suggestions d'activités à faire pendant les Fêtes : plus de périodes de patinage et de baignade!

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension vous propose de nombreuses activités divertissantes à faire pendant le congé des Fêtes : patinage, baignade, lecture, randonnées et plus encore!

« Tout le monde devrait y trouver son compte! Même en l'absence de neige, du moins pour le moment, il sera possible de se divertir et de se changer les idées. L'ouverture de nos installations extérieures ayant été retardée en raison de la météo, nous avons ajouté des périodes de patinage et de baignade dans nos arénas et piscines. Alors, profitez-en pleinement! », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les horaires détaillés se trouvent sous chacun des hyperliens et sur le site montreal.ca/vsp.

Patinage intérieur

Des périodes gratuites de patinage libre à l'aréna de Saint-Michel et à l'aréna Howie-Morenz sont mises à la disposition des patineuses et patineurs, même les 24 et 31 décembre!

Baignade

Les citoyennes et citoyens peuvent également profiter des bains libres gratuits dans les piscines intérieures. Deux piscines sont ouvertes les 24 et 31 décembre : Joseph-Charbonneau et René-Goupil!

Piscine Joseph-Charbonneau

Piscine René-Goupil

Piscine Villeray

Piscine Saint-Roch

Badminton

Il est aussi possible de réserver un terrain de badminton au centre sportif Jean-Rougeau.

Bibliothèques

Profitez-en pour faire le plein de lecture, de films ou de musique dans les trois bibliothèques de l'arrondissement.

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Randonnées

Découvrez les nombreux parcs de l'arrondissement en vous promenant dans les sentiers. Ces lieux sont parfaits pour la détente et pour profiter de l'air frais.

Patinoires extérieures

Vous piétinez d'impatience à l'idée de chausser vos patins? Une fois que la neige et le froid persistant seront là, nos équipes prépareront les glaces afin que vous puissiez pleinement profiter des joies de l'hiver!

Surveillez la page Web des conditions des sites hivernaux* avant de vous déplacer.

Parc Jarry

Parc Villeray

Parc De Normanville

Parc Le Prévost

Parc François-Perrault

Parc Nicolas-Tillemont

Parc Champdoré

Parc Ovila-Légaré

Parc George-Vernot

La patinoire réfrigérée Bleu, Blanc, Bouge du parc François-Perrault sera prochainement accessible, si les températures le permettent, pour les activités de patinage libre et de hockey libre.

Pistes de ski de fond et glissades

Dès que la neige sera suffisamment abondante, vous pourrez vous adonner au ski de fond dans les parcs Jarry et Frédéric-Back. Cette année, vous découvrirez des parcours bonifiés au parc Frédéric-Back. Consultez l'état des pistes* avant de vous déplacer.

Pour partager des fous rires mémorables, en famille ou entre amis, rendez-vous au parc Jarry pour glisser! Deux belles buttes de glissades seront également accessibles au parc Frédéric-Back. La butte près du TAZ, à l'ouest du parc, offrira une courte glissade pour les plus jeunes et celle au sud, près de la TOHU, sera nouvellement enneigée pour offrir différents couloirs de glisse et un dénivelé plus intense. Consultez l'état des buttes* avant de vous rendre sur les lieux.

Prêt d'équipements sportifs

Le prêt d'équipements sportifs est de retour dans les quartiers de VSP. Consultez les dates pour vous procurer patins, raquettes ou skis de fond pour la saison hivernale.

* Les données relatives aux conditions des patinoires extérieures, des pistes de ski et des glissades de l'arrondissement seront prochainement disponibles sur la page Web des conditions des sites hivernaux.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]