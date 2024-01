Succombez à l'exquis : c'est le retour de l'événement gourmand À vos fourchettes aux restaurants BOEFISH!

MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Les restaurants BOEFISH de Sherbrooke et Saguenay sont ravis de dévoiler la nouvelle édition tant attendue de l'événement À vos fourchettes. Du 8 au 31 janvier 2024, nos établissements offriront une expérience culinaire inoubliable avec une table d'hôte trois services au prix exceptionnel de 55 $, une offre imbattable pour une cuisine de cette qualité. De plus, notre carte de vins exclusive à l'événement fut soigneusement sélectionnée avec notre partenaire Univins et Spiritueux pour accompagner ce menu et présente d'excellentes bouteilles tarifées à seulement 10 $ au-delà du prix fixé par la SAQ.

Boefish - À vos fourchettes - 8 au 31 janvier 2024 (Groupe CNW/Boefish)

À vos fourchettes offre aux gourmands et aux foodies l'opportunité de déguster l'une des excellentes tables du Québec à un prix avantageux. Les clients auront la possibilité de choisir parmi une sélection de plats exquis à chaque service, tout en bénéficiant de l'expertise de notre équipe pour les recommandations de vins qui sublimeront leur expérience gastronomique. Que ce soit pour une sortie en famille, une soirée entre amis ou un souper romantique, cet événement permettra de découvrir l'héritage culinaire de Boefish à travers une table d'hôte 3 services.

Les places étant limitées, nous vous encourageons vivement à réserver pour garantir votre participation à cet événement exclusif aux restaurants Boefish. Pour réserver :

Sherbrooke : 819 780-1444 Saguenay : 418 615-1444

À propos de Boefish

En tant que partenaire de la chaîne d'hôtels haut de gamme OTL Gouverneur, BOEFISH s'est solidement établi comme un incontournable de la gastronomie locale pour les amateurs de cuisine raffinée, offrant des ingrédients de qualité et une ambiance élégante. Que ce soit à Chicoutimi ou à Sherbrooke, nos restaurants doivent leur succès à plusieurs facteurs, dont un menu terre et mer mettant en valeur des ingrédients d'une qualité et d'une fraîcheur inégalées. Le bœuf occupe une place d'honneur : certifié USDA, 1855 Black Angus et CAB, vieilli pendant au moins 30 jours et saisi par infrarouge à 1600 degrés Fahrenheit sur un gril importé unique au Québec. Les poissons et fruits de mer, traités avec tout autant de soins, transportent les papilles en Méditerranée.

Photos et ressources

Suivez-nous

Boefish. ca

Instagram

@boefish_restaurants

Facebook

Facebook.com/boefishsherbrooke/

Facebook.com/boefishsaguenay/

SOURCE Boefish

Renseignements: Alain Campeau, Copropriétaire, 438 920-3954, [email protected] ; Steven Ledoux, Directeur marketing, 438 868-9508, [email protected]