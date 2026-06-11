/C O R R E C T I O N -- Succès Scolaire/

Dans le communiqué Succès Scolaire célèbre 20 ans de persévérance et poursuit son partenariat avec la Fondation Les Petits Géants, diffusé le 11-Jun-2026 par Succès Scolaire via PR Newswire, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Succès Scolaire célèbre 20 ans de persévérance et poursuit son partenariat avec Les Petits Géants

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Depuis vingt ans, Succès Scolaire repose sur un modèle unique : offrir à chaque élève un parcours adapté à sa réalité, là où le réseau scolaire traditionnel ne peut pas toujours répondre. Ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une conviction que l'organisation porte depuis ses débuts, et qui a guidé chacune de ses décisions jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, Succès Scolaire a réuni élèves, tuteurs, partenaires et familles pour marquer cet anniversaire, et pour officialiser un partenariat qui incarne pleinement cette vision : la collaboration avec Les Petits Géants, qui a pour mission de briser le cycle de la pauvreté chez les enfants de 7 à 18 ans.

La soirée a également permis de concrétiser un premier geste commun significatif : une levée de fonds de 30 382 $ nets au bénéfice des enfants pris en charge par l'organisme.

Un modèle qui comble là où le système ne suffit pas

Ce qui distingue Succès Scolaire n'est pas uniquement l'étendue de son offre, mais la cohérence de son approche. En vingt ans, l'organisation a accompagné plus de 80 000 élèves et cumulé plus d'un million d'heures de services, en combinant tutorat personnalisé, école en ligne et accès à du matériel scolaire. Dès 2016, elle lançait la première école secondaire 100 % virtuelle au Québec, un positionnement que la pandémie a mis en relief de façon éloquente.

Le modèle repose sur une certitude simple et documentée : les élèves réussissent mieux s'ils ont confiance en leurs capacités. La réussite scolaire ne passe pas uniquement par les résultats. "Notre véritable métier n'a jamais été d'enseigner les mathématiques ou les sciences. Notre véritable métier a toujours été de redonner confiance," a déclaré Félix Morin, président de Succès Scolaire.

Un partenariat ancré dans l'impact direct

Depuis 2023, Succès Scolaire et l'OBNL Les Petits Géants collaborent pour offrir un soutien complet à 15 enfants identifiés par les Petits Géants, incluant un accès au tutorat personnalisé et aux effets scolaires nécessaires à leur réussite. Cette première levée de fonds conjointe marque une étape importante dans la formalisation d'un engagement partagé envers l'accessibilité et la persévérance scolaire.

« Derrière chaque réussite, il y a toujours quelqu'un qui a tendu la main. Ce partenariat, c'est exactement ça : deux organisations qui décident ensemble que des jeunes méritent un meilleur point de départ. Les besoins sont encore immenses. Nous continuerons d'innover, mais une chose ne changera jamais : l'élève restera au centre de chacune de nos décisions, » a déclaré Félix Morin, Directeur général chez Succès Scolaire.

« Les Petits Géants croient que la réussite des enfants repose sur un filet de soutien solide. La collaboration avec Succès Scolaire illustre parfaitement ce que peut accomplir un partenariat orienté vers l'impact direct, » a ajouté Jean-François Barrette, fondateur du mouvement Les Petits Géants.

À propos de Succès Scolaire

Succès Scolaire est une organisation privée spécialisée dans le soutien scolaire personnalisé, fondée à Montréal. Elle offre des services de tutorat, d'école en ligne et de distribution de matériel scolaire à des familles partout au Québec. Depuis sa, l'organisation a accompagné plus de 80 000 élèves et cumulé plus d'un million d'heures de services. www.successcolaire.ca

À propos des Petits Géants

Les Petits Géants soutient des enfants en situation de vulnérabilité en leur offrant un accès à des ressources éducatives, sociales et matérielles qui favorisent leur développement et leur plein potentiel. À travers ce parrainage personnalisé et à long terme, l'objectif est d'éviter le décrochage des enfants et le maintien d'une trajectoire de vie positive.

Correction : la présente version contient un titre et un contenu révisés, en plus d'une mise à jour en ce qui a trait à la section Renseignements.

SOURCE Succès Scolaire

Contact médias : Casacom, Joëlle Mauffette, 514-942-5778, [email protected]; Contact Les Petits Géants : Jean-François Barrette, 450-697-0310, [email protected]