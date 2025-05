Succès retentissant pour le gala « Elles font plus que la job » à Montréal

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail (SORIF) se réjouit du succès de la troisième édition du gala « Elles font plus que la job - Montréal », qui s'est tenue hier à l'Agora du Cœur des sciences. Cet événement phare a une fois de plus mis en lumière le parcours inspirant de femmes ayant choisi des professions non traditionnelles, confirmant ainsi l'importance de promouvoir la diversité et l'inclusion sur le marché du travail québécois.

Plus de 23 000 $ en bourses remises

Présidé par Audrey Murray, présidente de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et grâce à l'engagement de ses partenaires, le SORIF a pu remettre des bourses totalisant plus de 23 000 $ à des femmes afin de valoriser des carrières d'avenir et de les encourager à y travailler.

Ces bourses ont été rendues possibles grâce au soutien de Pomerleau, partenaire principal de l'édition 2025, ainsi que d'Ainsworth, Desjardins, la Commission de la construction du Québec, Gastier, la FTQ-Construction, Unifor Section locale 4511, le Syndicat québécois de la construction, l'APECQ et Construction Albert Jean ltée, Conseil du statut de la femme et de la circonscription de Mercier, bureau de Ruba Ghazal.

Pomerleau : un partenaire clé pour la diversité

Cette année, Pomerleau s'est distinguée par son soutien exceptionnel en tant que partenaire principal du gala. Leader canadien de la construction et pionnier en bâtiments durables, l'entreprise a réaffirmé son engagement envers l'égalité des sexes en soutenant les initiatives qui favorisent la présence des femmes dans des secteurs où elles sont encore sous-représentées.

« Voir autant de femmes talentueuses et déterminées être reconnues pour leurs efforts est une immense source de fierté. Grâce au soutien de Pomerleau et de nos autres partenaires, nous pouvons intensifier nos actions pour promouvoir une plus grande inclusion des femmes sur le marché du travail », a affirmé Nathalie Cloutier, directrice générale du SORIF.

Des lauréates inspirantes

Les trois femmes suivantes ont reçu les grandes bourses de cette édition :

Nina Parenteau, lauréate de la bourse Ainsworth, est une femme curieuse et engagée, passionnée par l'apprentissage et les enjeux sociaux. Après un baccalauréat en Computation Arts and Computer Science, elle a amorcé un virage concret vers le métier d'électricienne, souhaitant contribuer activement à la transition écologique en optimisant l'efficacité énergétique des bâtiments.

Shenna Ben-David, récipiendaire de la bourse CCQ, est une artiste devenue agricultrice sociale : avec Roots Ferme et Refuge, elle crée un modèle agricole inclusif pour les communautés marginalisées.

Enfin, Raphaëlle Houle, lauréate de la bourse Gastier, est une jeune diplômée passionnée de briquetage-maçonnerie qui rêve déjà de restaurer le patrimoine bâti et de transmettre son savoir aux générations futures. Trois femmes, trois inspirations, une même force motrice : changer les règles du jeu.

Un engagement renouvelé pour l'avenir

Fort de cette édition couronnée de succès, le SORIF réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des chances. Le gala « Elles font plus que la job » s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable, véritable moteur de changements concrets pour les travailleuses d'aujourd'hui et de demain.

Pour en savoir plus sur le gala, l'identité de toutes les lauréates et les programmes offerts par le SORIF, visitez www.sorif.org.

À propos du SORIF

Fondé en 1977, le Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail (SORIF) a pour mission de favoriser l'autonomie économique des femmes, notamment celles cheffes de famille monoparentale. De plus, le SORIF œuvre à transformer durablement les conditions de vie des femmes par l'accès à l'emploi et l'indépendance financière, contribuant ainsi à la promotion et au développement de la main-d'œuvre féminine, tant sur le plan individuel que collectif.

SOURCE Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF)

Renseignements pour les médias : Stéphane Lacroix, Lacroix relations publiques, [email protected], 514 609-5101