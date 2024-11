Succès retentissant : ouverture du Centre Pickle dans Hochelaga

Plus de 600 participants et un nouvel élan pour le développement du pickleball au Québec

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le Centre Pickle a officiellement ouvert ses portes au 5600 rue Hochelaga à Montréal le 2 novembre 2024. 100% dédié à la pratique du pickleball, ce nouvel espace a attiré plus de 600 visiteurs lors de ses 2 journées portes ouvertes.

Des joueurs de tous âges et niveaux ont profité des 14 terrains intérieurs, rencontré les entraîneurs certifiés et participé à des cours d'initiation. Les réactions enthousiastes témoignent de l'essor du pickleball, devenu une activité de choix pour plusieurs.

Un lieu de référence pour le développement du pickleball au Québec

L'ouverture du Centre Pickle coïncide avec la forte croissance du pickleball au Québec, où le nombre de joueurs a bondi de plus de 150 % en trois ans. Sport accessible aux nombreux bienfaits physiques et sociaux, le pickleball attire de plus en plus d'adeptes. Le Centre Pickle aspire à devenir un pionnier en offrant des installations professionnelles, des événements, ainsi que des cours pour tous niveaux. « Nous sommes ravis de l'engouement pour le pickleball à Montréal et souhaitons devenir un lieu de rencontre et de développement pour cette communauté dynamique », déclare Valérie Lapointe, cofondatrice du Centre Pickle.

Conçu pour répondre à une demande croissante

Doté de 14 terrains intérieurs, d'un café-bar, de deux terrasses et de services de coaching, le Centre Pickle propose une expérience unique aux passionnés de pickleball. Accessible en transport en commun et équipé d'un stationnement gratuit, cet espace de 31,000 pieds carrés est conçu pour accueillir tous les Montréalais ainsi que les visiteurs de passage dans la métropole.

À propos du Centre Pickle

Le Centre Pickle est un centre sportif dédié exclusivement au pickleball, proposant des installations modernes et une programmation adaptée pour les joueurs de tous niveaux. Avec son ambiance conviviale, ses 14 terrains et ses services de coaching, le Centre Pickle devient un acteur clé dans le développement de ce sport au Québec.

SOURCE Centre Pickle

