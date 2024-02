Succès événement CODE MRH 2024 - plus de 250 professionnels étaient présents au Marché Bonsecours

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Mercredi dernier, Montréal a été le théâtre du plus grand événement dans le domaine du marketing RH au Québec. Le CODE MRH 2024, un sommet dédié à la marque employeur et au Employer Brand Building™, a réuni plus de 250 professionnels du monde des ressources humaines et du marketing, tous intéressés à découvrir les dernières tendances et stratégies pour s'organiser de façon efficace ainsi que pour attirer, mobiliser et promouvoir les talents.

CODE MRH - 2024 (Groupe CNW/sept24 Communications Marketing)

Cet événement, organisé par l'agence sept24, a été l'occasion pour les participants d'explorer différentes thématiques, notamment la manière de construire une stratégie RH efficace à partir de la marque employeur. Des astuces marketing pratiques ont été partagées pour aider les entreprises à renforcer leur attractivité sur le marché de l'emploi et à attirer les meilleurs talents.

L'une des discussions phares de l'événement a porté sur l'analyse des pratiques des grandes entreprises présentes lors du World Employer Branding Day d'Amsterdam. Les participants ont eu l'opportunité d'étudier de près les stratégies novatrices mises en oeuvre par des géants du marché dans un marché de l'emploi qui demande aux employeurs de se renouveler constamment.

Au-delà des présentations et des ateliers, CODE MRH 2024 a également annoncé sa nouvelle Table de concertation RH Québec, qui regroupera des leaders du domaine pour faire avancer la situation au Québec. Ces leaders et l'agence sept24 se donnent comme mission d'offrir de nouvelles perspectives sur la manière dont les organisations peuvent repenser leur approche des ressources humaines pour rester compétitives et attractives au Québec.

« CODE MRH 2024 a été une source d'ins- piration pour tous les participants. Il faut voir tout l'impact que les RH et le marketing ont sur une société et les utiliser pour faire croître nos entreprises et améliorer la vie employée. C'est notre rôle. », a déclaré Louis-Philippe Péloquin, PDG de sept24. « Nous sommes ravis d'avoir réuni autant de professionnels passionnés et engagés pour partager leurs connaissances et leurs expériences, et nous sommes impatients de continuer à collaborer pour façonner l'ave- nir du marketing RH. »

CODE MRH 2024 a une fois de plus démontré que le marketing des ressources humaines est un élément clé dans la construction d'équipes exceptionnelles et dans le positionnement des entreprises en tant qu'employeurs de choix sur le marché. L'événement sera de retour l'an prochain, pour des sujets à la hauteur des défis des entreprises et des organisations.

« Nous avons été tellement bien reçus, bien au-delà de ce que j'ai déjà vécu comme expérience autre part. Le contenu était pertinent, intéressant et surtout très bien vulgarisé pour que tous comprennent bien l'importance de la roue MRH. Merci encore pour votre générosité et votre partage d'expertise. »

Jessica Boisvert

Direction des ressources humaines

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

