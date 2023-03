Succès du premier forum citoyen de Parlons éducation à Montréal

MONTRÉAL, le 12 mars 2023 /CNW/ - Le premier forum de Parlons éducation s'est déroulé avec succès les 10 et 11 mars au Cégep du Vieux Montréal. Parce qu'il faut améliorer sérieusement notre système d'éducation, plus de 150 citoyennes et citoyens, surtout des parents, grands-parents, des jeunes du secondaire, du collégial et de l'université provenant principalement du milieu de l'éducation et du milieu communautaire ont participé avec enthousiasme aux échanges dans neuf ateliers. Rappelons que cette initiative citoyenne est menée par une centaine de personnes qui travaillent bénévolement depuis un an et demi à travers le Québec.

Il faut applaudir les 150 personnes qui ont pris une soirée et une journée entière de leur temps pour parler, écouter, apprendre, améliorer leur compréhension du système et élaborer des consensus sur les principaux enjeux de l'éducation d'aujourd'hui et de demain : la mission de l'école, l'équité et la mixité sociales et culturelles dans les écoles, le respect des compétences de tous les personnels scolaires et la démocratie scolaire.

Dans un esprit de partage, de respect des points de vue et dans une atmosphère conviviale, ces personnes ont particulièrement déploré l'actuelle iniquité sociale et culturelle de notre système scolaire, la bureaucratisation galopante et la gestion de plus en plus centralisatrice du système, et enfin le peu d'ouverture des écoles sur la communauté environnante.

Les participants se sont dit convaincus qu'ensemble ils pourront contribuer à l'édification d'une éducation de qualité pour tous les élèves et qu'ils pourront amener les pouvoirs publics à tenir compte de leurs exigences.

« Non, on ne s'est pas contenté de « parloter » comme l'a prétendu Bernard Drainville sur le plateau de Tout le monde en parle, avec un souverain mépris. Le ministre non seulement n'a pas salué l'initiative de Parlons éducation, comme de nombreux journalistes l'ont fait, mais il l'a ridiculisée. Belle leçon de démocratie ! », déclare Suzanne-G. Chartrand, porte-parole de Parlons éducation.

En cela, il maintient l'attitude des ministres précédents en continuant à faire la sourde oreille aux préoccupations de la population quant à l'avenir de l'école d'aujourd'hui, mais aussi et surtout de demain.

Ce forum est le premier d'une série de 21 ; le second aura lieu à Longueuil, au Cégep Édouard-Montpetit les 17-18 mars et le troisième à Laval au Cégep Montmorency. On peut s'y inscrire dès maintenant sur le site de Parlons éducation : www.parlonseducation.ca

