Succès au rendez-vous pour le 16e Congrès mondial chinois sur l'assurance-vie et la Conférence annuelle de l'International Dragon Award (IDA) 2026

Plus de 10 000 dirigeants de haut vol de l'assurance financière du monde entier se sont réunis à Hong Kong

HONG KONG, le 8 août 2026 /CNW/ -- Du 7 au 10 août 2026, le 16e Congrès mondial chinois sur l'assurance-vie et la Conférence annuelle de l'International Dragon Award (IDA) 2026 se sont déroulés à Hong Kong, la « perle de l'Orient ». Lors de cet événement conjoint, plus de 10 000 spécialistes de l'assurance financière des quatre coins du globe, notamment de hauts dirigeants de sociétés d'assurance, des experts sectoriels et des universitaires, se sont réunis pour discuter et échanger sur les nouvelles tendances, les nouveaux défis et les nouvelles possibilités qui façonnent le secteur de l'assurance.

A vibrant scene at WCLIC 30th Anniversary Tribute

Trois décennies de croissance et de prospérité dans le secteur des assurances

L'année 2026 marque le 30e anniversaire du Congrès mondial chinois sur l'assurance-vie. Depuis sa création, le Congrès est resté fidèle à sa mission initiale : unir l'élite chinoise de l'assurance financière, démontrer sa valeur professionnelle et poursuivre un niveau plus élevé d'excellence commerciale. Au cours des trois dernières décennies, l'événement a consolidé la sagesse collective de la gestion des assurances en Chine, perpétué sa culture d'excellence, défendu son esprit progressiste, élargi la vision stratégique des participants et démontré la conduite exemplaire de praticiens d'exception. Tout au long de ces trente années, le Congrès a été le gardien de la persévérance et des aspirations d'innombrables professionnels de l'assurance partout dans le monde, a témoigné de la maturité de l'industrie de l'assurance et a perpétué l'héritage de sa croissance et de son honneur.

Le 16e Congrès mondial chinois sur l'assurance-vie et la Conférence annuelle de l'International Dragon Award (IDA) 2026, qui se sont déroulés sous le thème « Époque professionnelle », ont adressé des invitations spéciales à 125 conférenciers éminents du monde entier, y compris des cadres supérieurs de compagnie d'assurance de premier plan, des dirigeants d'agences d'exception, les agents les plus performants et des experts en plusieurs disciplines au-delà du secteur de l'assurance. Grâce à ce programme multidimensionnel, le Congrès a mis sur pied une plateforme diversifiée, ouverte et intersectorielle pour des échanges approfondis, favorisant ainsi la croissance et la prospérité de l'industrie. Un événement spécial a été le « WCLIC 30th Anniversary Tribute », une célébration marquante avec près de 10 000 participants pour commémorer trois décennies d'histoire partagée.

Le Congrès a reçu un soutien solide et des conseils précieux de la part de l'Insurance Authority, du Hong Kong Tourism Board, de la Fédération des assureurs de Hong Kong et des représentants du gouvernement à divers niveaux, ainsi que le généreux soutien de ses sponsors.

Faits saillants du Congrès : publication officielle du classement mondial des sociétés membres de l'IDA

En 2024, le comité exécutif de l'International Dragon Award (IDA) a publié la toute première annonce officielle du classement mondial des sociétés membres de l'IDA à Hong Kong, en Chine, dévoilant les principales tendances et les points de référence qui façonnent le secteur mondial de l'assurance financière. Les données fournissent des conseils précieux et une référence stratégique aux établissements financiers et aux équipes des organismes dans le cadre de leurs activités opérationnelles. Pour les assureurs, le nombre de membres de l'IDA est un indicateur précieux de la productivité et du calibre professionnel. Plus une institution compte de membres de l'IDA, plus son rendement global en termes de productivité, de recrutement, de formation et de rétention des talents est élevé, ce qui indique une trajectoire de croissance durable et à long terme.

Lors du congrès de cette année, le Comité exécutif de l'IDA publiera l'annonce officielle du classement mondial 2026 des entreprises membres de l'IDA. S'appuyant sur les réflexions et les recommandations collectives du Comité d'experts sur l'analyse des données de l'International Dragon Award, un groupe d'experts de renom issus de l'industrie, des pouvoirs publics et du milieu universitaire, l'analyse des données de 2026 a progressé à la fois en profondeur et en portée.

Célébration d'honneur de l'IDA : des milliers de professionnels de premier plan de l'IDA convergent au sommet

En 2026, le secteur mondial de l'assurance est confronté à de nouveaux défis dans un contexte économique instable et turbulent. Pourtant, même face à de tels vents contraires, un groupe exceptionnel de professionnels de l'assurance a prospéré contre toute attente, obtenant le prestigieux International Dragon Award grâce à une performance extraordinaire et à une résilience inébranlable.

Pour rendre le plus grand hommage à ces piliers de l'industrie, le Congrès a spécialement conçu le « Salut d'honneur » et la « Nuit du dragon », invitant plus de 4 800 membres de l'IDA à marcher sur l'« Étoile de la distinction », une allée incarnant la philosophie du « Paragon, de la perfection et de la noblesse », et à monter sur la scène de la remise des prix pour partager un moment de gloire réservé aux professionnels les plus dévoués.

Parmi toutes les distinctions honorifiques de l'IDA, les récompenses suivantes sont les plus éloquentes :

en 2026, 142 nouveaux membres IDA Life ont été reconnus, ce qui porte le total à 727. Au cours de plus d'une décennie de dévouement professionnel indéfectible et de réalisations soutenues, ils ont établi le modèle d'excellence en matière de rendement à long terme dans l'ensemble du secteur des assurances à l'échelle mondiale.

La même année, cinq nouveaux membres ont rejoint les rangs du Temple de la renommée de l'IDA, portant le total à 21. Forts de plus de deux décennies d'engagement inébranlable envers leur vision originale et d'un dévouement soutenu, ces lauréats ont non seulement atteint l'excellence personnelle, mais ils ont également établi une référence durable pour la relève générationnelle dans l'industrie mondiale de l'assurance.

En 2026, 14 équipes ont obtenu la distinction IDA Hundred-Elite Team, portant le total à 34. Leur gestion organisationnelle extraordinaire, leur développement des talents et leur capacité de croissance durable les ont établis comme des modèles pour les équipes d'assurance du monde entier.

En outre, sept nouveaux « IDA World Records » ont été dévoilés en 2026, portant le total à 21. Ces documents décrivent les plus grandes réalisations et les jalons historiques atteints par les membres de l'IDA au cours des 27 dernières années.

Après trois décennies de tempêtes et de changements, le Congrès mondial chinois sur l'assurance-vie demeure inébranlable dans sa mission de contribuer à la prospérité, au progrès et à la croissance du secteur mondial de l'assurance financière. En collaboration avec des établissements financiers et des praticiens d'exception du monde entier, le Congrès continue de les accompagner pas à pas sur le chemin de l'excellence.

SOURCE Worldwide Chinese Life Insurance Congress

ZhengJia Qian, [email protected], 917882860, (02)2792-8557, no 235