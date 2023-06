Lors de la 5e journée annuelle de dons de Subway, le mercredi 21 juin, pour chaque douze pouces vendu dans les restaurants SubwayMD au Canada, 1 $ sera remis pour aider à nourrir les enfants dans le besoin dans le cadre du partenariat de SubwayMD avec Banques alimentaires Canada

TORONTO, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le recours aux banques alimentaires a atteint son niveau le plus élevé dans l'histoire du Canada; on y a dénombré plus de 1,5 millions de visites en un seul mois l'an dernier. Le tiers des clients des banques alimentaires sont des enfants - une statistique déchirante, puisque les enfants représentent environ 20 pour cent de l'ensemble de la population.1 Déterminée à continuellement atténuer la faim chez les enfants au Canada, SubwayMD Canada lance sa cinquième journée de don annuelle Chacun son lunchMD qui aura lieu le mercredi 21 juin, et s'est engagée à remettre son don le plus important à ce jour pour aider à fournir 185 000 paquets d'aliments frais cette année. Pour chaque douze pouces vendu le 21 juin, 1 $ sera remis pour soutenir les initiatives de lutte contre la faim dans plus de 200 communautés d'un océan à l'autre (et à l'autre).2



En partenariat avec Banques alimentaires Canada, la campagne Chacun son lunchMD vise à ce que les enfants aient accès à des fruits et légumes frais pendant l'été, au moment où les programmes de nutrition en milieu scolaire prennent fin. Cette année, SubwayMD Canada s'est engagée à aider Banques alimentaires Canada à fournir plus de 185 000 paquets d'aliments frais à des enfants dans le besoin dans des communautés canadiennes comme la vôtre. En 2022, le programme a permis d'offrir 175 000 paquets d'aliments sains.

Subway Canada Chacun Son Lunch (Groupe CNW/SUBWAY Canada)

Une insécurité alimentaire en hausse au Canada

Selon Statistique Canada, en 2022, 6,9 millions de Canadiennes et Canadiens de 10 provinces (y compris environ 1,8 million d'enfants) vivaient dans un foyer aux prises avec une insécurité alimentaire - une hausse considérable par rapport aux quelque 1,4 million d'enfants dans la même situation en 2021.

« En 2020, 6 millions de personnes au Canada vivaient dans des foyers souffrant d'insécurité alimentaire. Des centaines de milliers de personnes de plus doivent désormais recourir aux banques alimentaires du Canada cette année. Ces chiffres sont presque impossible à saisir tant ils ont élevés, déclare Kirstin Beardsley, directrice générale de Banques alimentaires Canada. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers nos fidèles partenaires, comme Subway Canada, qui font leur part pour sensibiliser les gens envers l'insécurité alimentaire au Canada grâce à la campagne Chacun son lunch. Nous sommes heureux d'avoir la chance de collaborer et d'aider les enfants des communautés les plus vulnérables, car personne ne devrait devoir lutter seul contre la faim. »

Du soutien dans toutes les communautés

« Nous sommes très touchés d'avoir l'énorme soutien de nos franchisés qui célèbrent ce programme dans leurs restaurants d'un bout à l'autre du Canada. Ils sont tous plus déterminés que jamais à l'idée d'unir leurs forces pour aider leurs communautés et s'assurer que les enfants aient accès à la nutrition dont ils ont besoin, affirme Doug Fry, directeur national de Subway Canada. Cette année marque une étape importante de notre programme Chacun son lunch - nous sommes honorés de célébrer cinq ans de partenariat avec Banques alimentaires Canada, et nous sommes fiers d'accroître et d'élargir nos contributions. »

Voici le Concours de design Chacun son lunchMD

Afin de favoriser la sensibilisation envers l'insécurité alimentaire chez les enfants au Canada, SubwayMD Canada a lancé son Concous de design Chacun son lunchMD.3 Dans le cadre de ce concours, SubwayMD invite les Canadiens de tous âges et tous niveaux d'habileté à envoyer leurs dessins pour courir la chance que leur oeuvre soit imprimée sur le prochain emballage de sandwichs de SubwayMD Canada dans tout le pays et courir la chance de gagner l'une des cartes-cadeau SubwayMD de 500 $. Les designs doivent être inspirés de la question suivante: « Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le fait d'être un enfant? » SubwayMD Canada croit qu'en les aidant à surmonter la faim, les enfants peuvent se concentrer sur les problèmes d'enfants (les seuls problèmes auxquels les enfants devraient être confrontés) - comme déloger un ballon de basketball coincé contre le cerveau ou échapper sa crème glacée par une chaude journée d'été.

Jusqu'au 18 juin, les Canadiennes et Canadiens peuvent se rendre au chacunsonlunch.ca pour envoyer leur design. En guise de remerciement envers les artistes canadiens, pour chaque design soumis, SubwayMD Canada remettra 1 $ à l'initiative Chacun son lunch.4 Quatre artistes gagnants verront des éléments de leur design intégrés aux emballages de sandwichs et utilisés dans les restaurants SubwayMD à partout au pays plus tard cette année.

Pour avoir un impact Série(ux)

Il n'a jamais été aussi simple de commander un douze pouces pour soutenir une bonne cause. La Série SubwayMD est un menu complètement repensé qui comprend quinze sandwichs appétissants créés par des chefs. C'est une toute nouvelle façon de commander: commandez simplement par le nom ou le numéro du sandwich, et votre Artiste du sandwich SubwayMD s'occupera du reste.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent en apprendre plus sur l'initiative Chacun son lunchMD en visitant le Subway.com/ChacunSonLunch et en envoyant leur design au chacunsonlunch.ca.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, SubwayMD sert des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients, dans plus de 100 pays dans plus de 37 000 restaurants chaque jour. Les restaurants SubwayMD sont détenus et exploités par des franchisés SubwayMD - un réseau qui comprend des milliers d'entrepreneurs et de propriétaires de petites entreprises dévoués - qui s'engagent à offrir la meilleure expérience client possible dans leurs communautés locales.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2023 Subway IP LLC.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du rapport Bilan-Faim 2022, plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en savoir plus.

À propos de Chacun son lunch MD

Le programme Chacun son lunchMD de SubwayMD représente notre engagement envers les enfants de communautés tout comme la vôtre. En partenariat avec le programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada, notre objectif est de fournir des lunchs nutritifs aux enfants dans le besoin durant le congé estival, alors que prennent fin de nombreux programmes alimentaires communautaires. À titre de commanditaire exclusif pour les aliments frais, SubwayMD Canada fournit des fruits et légumes frais pour des paquets d'aliments, afin que ces paquets soient équilibrés et nutritifs. En cette année où le partenariat célèbre son 5e anniversaire, SubwayMD Canada a déjà aidé Banques alimentaires Canada à remettre 555 000 paquets d'aliments dans plus de 200 communautés d'un bout à l'autre du Canada. Pour en savoir plus à propos du programme Chacun son lunchMD de SubwayMD Canada, visitez : https://www.subway.com/fr-CA/aboutus/nevermisslunch

Marque de commerce Banques alimentaires Canada, utilisée sous licence.

_____________________________ 1 https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php 2 Don minimum garanti de $600,000 CAD pour 2023. 3 AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. Du 01/06/2023 au 18/06/2023. Canada, y compris la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. Pour connaître les règles, le mode de participation gratuit, les conditions d'admissibilité et tous les détails, rendez-vous sur Chacunsonlunch.ca. Commanditaire: Subway Franchisee Canadian Advertising Trust. 4 Jusqu'à concurrence de 5 000 $ (pour les 5 000 premières participations uniques)

SOURCE SUBWAY Canada

Renseignements: Melina Trehin, [email protected]