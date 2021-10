Subway(MD) accueille Douglas Fry à titre de directeur national du Canada, favorisant une croissance continue

Douglas Fry apporte à Subway plus de 20 ans d'expérience en matière de restauration et de biens de consommation courante, après avoir occupé des postes de haute direction chez McDonald's Canada, Recipe et Kraft Heinz. Son expertise comprend la vente, le marketing, la stratégie, l'expérience client, la chaîne d'approvisionnement et le leadership opérationnel.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Doug à un moment charnière du processus de transformation de Subway », a affirmé Trevor Haynes, président de Subway North America. « Son expérience dans le développement et la valorisation de marques, ainsi que sa connaissance de l'industrie nous aideront à offrir de meilleurs produits et une meilleure expérience client dans le cadre de notre engagement à améliorer tous les aspects de notre marque. »

« Subway est une marque mondiale emblématique qui présente d'importantes possibilités de croissance dans le marché canadien », a affirmé Douglas Fry. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour continuer à renforcer la présence de Subway dans la région, à soutenir les franchisés et à servir nos clients. »

Il y a 2 900 restaurants Subway au Canada, tous détenus et exploités par des franchisés.

