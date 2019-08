Subvention accordée pour l'autobus électrique Blue Bird

Dans le but de réduire les gaz à effet de serre, le gouvernement a décidé de favoriser l'électrification des transports scolaires avec une aide financière consentie aux véhicules de Type A comme le minibus G5 électrique fabriqué au Québec par Micro Bird, et aux véhicules de Type C et D comme les autobus scolaires Vision et TX4 électriques de Blue Bird.

« Le Vision et le TX4 sont les seuls autobus entièrement électriques, incluant le chauffage intérieur, permettant une diminution réelle de 100% des GES dans le transport scolaire » affirme Michel Daneault, vice-président Ventes et Service, Est du Canada.

L'aide financière accordée permettra aux transporteurs acquérant de réduire leur facture de 100 000$ pour un minibus G5 électrique et de 125 000$ pour un autobus scolaire Vision ou TX4 électrique Blue Bird.

Blue Bird était le premier manufacturier à commercialiser les autobus scolaires électriques en 1994 avec le modèle EV1 utilisé aux États-Unis. Aujourd'hui, Girardin est le seul distributeur à offrir une gamme complète de véhicules électriques pour le marché du Québec, Ontario, Maritimes et plus récemment à New York avec l'acquisition de New York Bus Sales NYBS.

