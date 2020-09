Studio de santé sans permis - Physiforme 2001 plaide coupable

QUÉBEC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que le centre Physiforme 2001 (9180-3148 Québec inc.) et son président, M. Patrick Massicotte, ont plaidé coupables, le 9 janvier 2020, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer une amende de 8 000 $ et son président, de 1 791 $.

L'Office leur reprochait d'avoir exercé, en mars 2017, des activités de studio de santé au 201, rue Saint-Louis, local 101, à Saint-Jean-sur-Richelieu, sans détenir le permis requis. L'entreprise a également plaidé coupable pour avoir perçu le paiement d'un abonnement en moins de deux versements sensiblement égaux. Physiforme 2001 a depuis fermé ses portes.

Des règles particulières pour les studios de santé

La Loi sur la protection du consommateur désigne comme des studios de santé les établissements qui fournissent des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. Le commerçant qui exploite un studio de santé, par exemple un centre d'entraînement (conditionnement physique, musculation, CrossFit, etc.) ou une clinique de contrôle du poids, est tenu de respecter certaines règles spécifiques visant à protéger le consommateur. Ces règles précisent les exigences liées au contenu du contrat et aux paiements. Elles encadrent également les conditions d'annulation du contrat et les pénalités.

En outre, le commerçant qui exploite un studio de santé doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office et fournir un cautionnement de 20 000 $ pour chacun de ses établissements. Ce cautionnement sert à garantir le respect de la loi et peut être utilisé pour dédommager les consommateurs en cas de fermeture de l'entreprise.

