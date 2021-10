WALL, New Jersey, 25 octobre 2021 /CNW/ - Student Transportation of Canada (STC), une filiale de Student Transportation of America (STA), un chef de file de l'industrie du transport scolaire, de la sécurité et des services du parc automobile, a le plaisir d'annoncer que l'organisme étudie actuellement la possibilité de déployer des autobus scolaires électriques à zéro émission dans ses marchés canadiens. L'organisme a présenté un bon de commande pour 1 000 autobus scolaires entièrement électriques, sous réserve de l'octroi satisfaisant de contributions non remboursables à la STC dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (« FTCZE ») d'Infrastructure Canada, pour lequel STC a déposé une demande officielle. Dans le cadre du programme FTCZE, le gouvernement du Canada vise à investir 2,75 milliards de dollars sur cinq ans pour appuyer les exploitants de transport en commun et d'autobus scolaires dans leur transition vers l'électrification.

« Nous félicitons le gouvernement du Canada de contribuer à l'adoption de solutions nouvelles et créatives dans l'industrie des transports qui favorisent un environnement plus propre. Ces subventions permettent à l'électrification des autobus scolaires de devenir une réalité pour les fournisseurs et les centres de services scolaires, et les élèves profitent vraiment de cette technologie plus verte. Toutefois, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Patrick Vaughan, chef de la direction de Student Transportation of America.

Bien que le financement par subvention ne soit pas garanti, STC amorcera des discussions avec les centres de services scolaires afin de déterminer leur intérêt et la viabilité de l'intégration d'autobus électriques dans les parcs existants. Ces véhicules électriques remplaceraient les autobus au diesel, et les livraisons pourraient commencer dès l'année scolaire 2022 et se poursuivre jusqu'au premier semestre de 2026.

Cet investissement de STA, dont l'actionnaire majoritaire est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), contribuerait également aux objectifs de décarbonation du portefeuille de la CDPQ.

« STC reconnaît à quel point il est impératif d'être un intendant mondial de la réduction des émissions de l'incidence environnementale de nos services. Les autobus électriques sont un grand pas vers cet objectif. Nous avons hâte de travailler avec les dirigeants gouvernementaux, notre actionnaire majoritaire, la CDPQ, et nos clients au cours des prochaines semaines. Nous espérons que notre collaboration pourra faire de l'intégration d'autobus électriques dans les parcs de véhicules une réalité.

En tant qu'actionnaire majoritaire de Student Transportation, nous sommes ravis d'appuyer l'entreprise dans son virage vert, avec le déploiement d'un parc qui en ferait le plus important exploitant d'autobus scolaires zéro émission en Amérique du Nord. Conduire la prochaine génération à leur lieu d'apprentissage dans les transports électriques est une bonne illustration de notre vision d'un avenir plus durable », a déclaré M. Vaughan Ce programme ambitieux, réalisé grâce à Lion Électrique, chef de file du transport électrique au Québec, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie climatique et contribuera directement à notre engagement de réduire l'intensité carbone de notre portefeuille de 60 % d'ici 2030, a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

Si le financement est approuvé et que les conseils scolaires canadiens optent pour les autobus électriques, STC deviendrait le plus grand exploitant d'autobus scolaires zéro émission en Amérique du Nord. STA mène actuellement un programme pilote de véhicules électriques aux États-Unis avec des autobus électriques déployés ou prévus dans certains marchés, dont, entre autres, Los Angeles en Californie, Trenton au New Jersey et Barre au Vermont. Le projet est dirigé par un vétéran de 45 ans de l'industrie, Ron Halley, qui est vice-président de la flotte et des installations.

Dans le cadre du programme pilote de véhicules électriques, l'équipe de Halley suit la durée de vie des batteries, surveille la durée de vie des composants et recueille d'autres données importantes. Grâce aux parcs de véhicules électriques prévus pour les régions urbaines, suburbaines et rurales, cette information permettra à l'entreprise de recueillir des renseignements utiles sur le rendement des véhicules électriques dans des environnements opérationnels distincts. Halley dirige également le programme de carburants de remplacement de l'entreprise, travaillant en étroite collaboration avec des partenaires du secteur de la fabrication et de l'énergie pour élargir son parc de véhicules écologiques à faibles émissions.

« Si nous voulons progresser vers un avenir plus durable dans l'industrie du transport, ce sera en fin de compte un effort de collaboration entre STA et les divers fabricants d'équipement avec lesquels nous entretenons des relations de longue date. Nous avons hâte de développer ces partenariats dans les années à venir. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel des autobus électriques aux États-Unis et au Canada. Nous demeurons optimistes quant au fait que, grâce à des investissements stratégiques, à des partenariats et à des subventions nécessaires, nous pouvons progresser dans la bonne direction », a déclaré Gene Kowalczewski, directeur de l'exploitation de Student Transportation of America.

À ce jour, STA a remplacé plus de 2 000 autobus scolaires à moteur diesel par des véhicules à carburant alternatif aux États-Unis. L'entreprise a reçu un prix Green Fleet Magazine Sustainability All-Star pour son leadership dans ce domaine. STA espère que les efforts déployés au Canada seront tout aussi fructueux que son travail avec les dirigeants gouvernementaux, les partenaires et les clients pour contribuer à l'intégration des véhicules électriques.

Lion Électrique estime que le déploiement de 1 000 autobus scolaires entièrement électriques permettrait d'éliminer environ 23 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année, en plus de réduire considérablement la pollution sonore dans les collectivités où ils sont exploités.

À propos de Student Transportation of America

Fondée en 1997, Student Transportation of America (STA) est un chef de file de l'industrie du transport scolaire, de la sécurité et des services du parc automobile. STA exploite plus de 16 000 véhicules, offrant aux clients le plus haut niveau de solutions sécuritaires et fiables en matière de transport, de gestion, de logistique et de technologie pour les élèves aux États-Unis et au Canada. Les services sont fournis par des conducteurs, des répartiteurs, des techniciens d'entretien, des gestionnaires, des professionnels des technologies de l'information et d'autres personnes qui sont des membres attentionnés de leur collectivité locale. Pour en savoir plus, consultez le site www.rideSTA.com .

À propos de la CDPQ

À la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), nous investissons de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA Pour en savoir plus, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

