WALL, New Jersey et CALGARY, Alberta, 17 juin 2022 /CNW/ - Student Transportation of America/Student Transportation of Canada (STA/STC), troisième fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer qu'il a conclu l'acquisition de Pacific Western Transportation (TPL), la plus grande société de transport privée au Canada. L'acquisition permettra d'ajouter plus de 5 000 employés à la famille d'entreprises STA/STC et 4 100 véhicules à la flotte de STA/STC, y compris 950 autobus électriques et à énergie alternative.

L'actionnaire majoritaire de STA/STC, le groupe mondial d'investissement CDPQ, et son actionnaire minoritaire Ullico, ont tous deux réinvesti dans la société pour soutenir sa croissance au moyen d'une stratégie d'acquisition.

« La fusion avec Pacific Western est un grand jour pour STA/STC et pour Pacific Western. Nos deux organisations ne pourraient être mieux adaptées l'une à l'autre, compte tenu de notre dévouement mutuel à la sécurité et à la fiabilité. La transition se fera sans heurts, car nous réunissons deux grandes organisations. Nous avons le plus grand respect pour l'équipe de direction de Pacific Western, et son équipe de conducteurs expérimentés sera un ajout parfait à nos opérations, a déclaré Patrick Vaughan, président-directeur général de STA. Les deux entreprises partagent des valeurs et des cultures presque identiques, et nous sommes tous deux dédiés à nos gens et dévoués à assurer la sécurité des transports. Ensemble, nous savons que nous pouvons améliorer et élargir notre engagement à long terme envers nos clients au Canada. Nous sommes enthousiasmés par notre avenir commun. »

Pacific Western offre des services d'autobus scolaire, de transport d'employés, de transport en commun et d'autocar à des clients de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon. En vertu de l'accord d'acquisition, Tom Jezersek, président et chef de l'exploitation actuel de Pacific Western, restera à la tête de PWT et continuera de diriger son équipe de direction et son personnel actuels après la fusion.

« Depuis des décennies, l'équipe infatigable de Pacific Western Transportation accorde la priorité à ses clients. Nous avons accordé la priorité à la sécurité, assuré des services fiables et établi de solides relations avec les clients et les collectivités. Aujourd'hui, nous sommes heureux de conclure une entente avec STA/STC, une entreprise qui partage notre culture, axée sur la sécurité et le service, et qui partage nos objectifs et notre vision pour l'entreprise, a déclaré Michael Colborne, président et chef de la direction de Pacific Western Transportation. STA/STC est une entreprise familiale comme la nôtre. Son service, ses antécédents en matière de rendement, la stabilité de l'entreprise et son engagement à l'égard de la durabilité ont tous été des facteurs positifs qui ont influé sur notre décision. Nous sommes convaincus que STA/STC maintiendra nos valeurs, élargira les possibilités d'avancement et positionnera les entreprises fusionnées pour une croissance continue. »

« En tant qu'actionnaire majoritaire de Student Transportation, la CDPQ est ravie d'appuyer l'entreprise dans sa stratégie de croissance. L'acquisition de Pacific Western combinera l'expertise de deux des principaux acteurs du Canada et donnera l'occasion d'accélérer davantage l'électrification de leurs flottes, au profit des enfants du primaire et des collectivités locales desservies par Pacific Western et STA/STC partout au pays », a déclaré Emmanuel Jaclot, vice-président exécutif et chef de l'infrastructure à la CDPQ.

Les services de transport de Pacific Western comprennent ceux fournis dans le cadre de Century Transportation, Cold Lake Bus Lines, Diversified Transportation BC, McCluskey Transportation, Montgomery Bus Lines, On-It Regional Transit, Prairie Bus Lines, SOUTHLAND Transportation, et Standard Bus Contracting BC & YK. Toutes les opérations se poursuivront sans interruption.

À propos de Student Transportation of America

Fondé en 1997, Student Transportation of America (STA) est un chef de file de l'industrie du transport scolaire, de la sécurité et des services de gestion du parc automobile. STA exploite plus de 16 000 véhicules, offrant aux clients le plus haut niveau de solutions sécuritaires et fiables en matière de transport, de gestion, de logistique et de technologie pour les étudiants aux États-Unis et au Canada. Les services sont fournis par des conducteurs, des répartiteurs, des techniciens d'entretien, des gestionnaires, des professionnels des technologies de l'information et d'autres personnes qui sont des membres attentionnés de leur collectivité locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.rideSTA.com .

