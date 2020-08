Strongco étend son offre de produit pour inclure les récolteuses et porteurs

MISSISSAUGA, ON, le 10 août 2020 /CNW/ - Strongco Corporation, une entreprise de Nors Group, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec ECO LOG GROUP comme détaillant exclusif pour sa gamme de produits de récolteuses et de porteurs partout au Canada.

La division d'équipement de construction de Strongco soutient depuis plusieurs années les clients de l'industrie forestière grâce à ses connaissances étendues et son infracture solide de support aux produits assurés par ses 25 succursales situées en Alberta, en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Cette entente renforcera la portée géographique d'Eco Log et de Strongco dans le marché de la foresterie au Canada.

« L'addition d'Eco Log comme gamme complémentaire à notre division d'équipement de construction est un excellent jumelage. Nous sommes maintenant en mesure d'offrir à nos clients du domaine de la foresterie partout au Canada une offre de produit plus verticale pour soutenir toutes les activités, de la récolte à la souche et du déplacement en bordure de route aux multiples solutions de manipulation de matières que nous offrons déjà aux cours de scierie », affirme Oliver Nachevski, président et directeur général de Strongco.

« Nous sommes fiers d'être en partenariat avec Strongco et nous avons confiance que leurs connaissances approfondies du marché forestier et que leurs solides capacités pour les pièces et le service surpasseront les attentes des clients et aideront notre entreprise à croître à travers le Canada », a déclaré Anders Gustafson, PDG de Eco Log Group.

Le fabricant suédois de machinerie de foresterie Eco Log Group produit des récolteuses connues pour leur technique de bras pendulaire qui permet un dégagement accru au sol, une mobilité et une productivité exceptionnelles sur tout type de terrain. Équipé de puissants moteurs de Volvo Penta, Eco Log offre des récolteuses fiables et hautement efficaces pour la foresterie durable. Pour en savoir plus sur Eco Log, visitez ecologforestry.com.

À propos de Strongco

Strongco Corporation, une filiale en propriété exclusive de Nors, S.A., est un détaillant majeur d'équipement mobile multiligne qui effectue des opérations partout au Canada. Strongco vend, loue et effectue la réparation de l'équipement utilisé dans divers secteurs comme la construction, l'infrastructure, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, les services, les municipalités, la gestion des déchets et la foresterie. L'entreprise compte environ 500 employés qui desservent les clients dans 25 succursales au Canada. Strongco représente les plus grands fabricants d'équipement avec des marques mondialement reconnues comme Volvo Équipement de Construction, Case Construction, Sennebogen, Manitowoc Crane, incluant National et Grove, Fassi, Konecranes, Eco Log, Allied Construction et ESCO.

À propos de Nors

Nors est une entreprise privée basée au Portugal qui vend, loue et effectue la réparation d'équipement de construction, d'infrastructure, d'exploitation minière et de foresterie, de camions, d'autobus et de moteurs de navires et industriels dans 17 pays sur quatre continents : Portugal, Espagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Hongrie, Croatie, Turquie, Brésil, Angola, Mozambique, Botswana, Namibie, Mexique, Canada et les États-Unis. L'entreprise a été fondée en 1933, compte 3 700 employés et a un chiffre d'affaires de plus de 1,6 milliard d'euros. Nors représente les plus grands fabricants d'équipement lourd avec des marques reconnues mondialement comme Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo Penta, Renault Trucks, UD Trucks, DongFeng Trucks, SDLG, Sennebogen, Grove, Epiroc, Sandvik, Case IH, Kohler-SDMO, Yale et Hyster.

SOURCE Nors S.A.

Renseignements: Strongco, Maria Valentini, Directrice du marketing, 905-670-5100, [email protected], strongco.com

Liens connexes

http://www.strongco.com