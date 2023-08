STRØM SPA NORDIQUE : UN CINQUIÈME ÉTABLISSEMENT, MAINTENANT DANS LES LAURENTIDES

MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - Strøm spa nordique annonce l'ouverture d'un spa à Saint-Sauveur, dans le cœur des Laurentides. Après s'être implanté à Montréal, à Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke, puis sur les berges du Saint-Laurent dans le Vieux-Québec, Strøm spa nordique souhaite devenir le milieu d'équilibre d'une nouvelle communauté en s'installant dans les Laurentides, là où la tradition des spas nordiques est déjà bien établie. Ayant fait l'acquisition du Polar Bear's Club et du Bagni Spa Station Santé en 2022, l'entreprise opérera les deux établissements sous sa propre bannière à compter du 5 octobre prochain.

Le Strøm spa nordique Saint-Sauveur (Groupe CNW/Strøm Spa Nordique)

« Nous sommes heureux d'inaugurer un Strøm sur les lieux du premier spa nordique au Québec. Nous souhaitons ainsi honorer la tradition et célébrer la mémoire de ceux ayant fait vivre ces pratiques ancestrales ici pour la première fois. Cette proximité du bâti et de la rivière est un atout exceptionnel, et c'est avec fierté que nous continuerons de mettre en valeur la nature environnante, dans le respect de l'histoire du lieu et des valeurs partagées par les propriétaires précédents. »

- Guillaume Lemoine,

président fondateur du Strøm spa nordique

En achetant les institutions bien-être situées de part et d'autre de la rivière à Simon et en liant les deux rives par la construction d'un deuxième pont, Strøm souhaite offrir une expérience immersive à sa clientèle. La transformation des lieux existants se fera par phases : une première à l'été 2023, qui permettra d'y faire vivre l'expérience et le design signature des Strøm spa nordique, notamment par l'intégration de nouvelles expériences, l'amélioration des aires de détente existantes, et l'implantation de ses espaces gastronomiques et de sa boutique de produits, et une seconde, plus structurelle et touchant principalement le côté nord de la rive, en 2025.

Une institution bien établie dans les Laurentides

C'est sur le bord de la rivière à Simon qu'est né le premier spa nordique au Québec, connu sous le nom de Polar Bear's Club. Dans les années 60, Paul Charette, nouvellement propriétaire de ce terrain alors destiné à l'habitation, fit construire au-dessus de la rivière un sauna au bois pour son épouse. Le sauna devint bientôt un lieu de réunion pour ses amis, qui s'y retrouvaient le samedi, après une longue journée de ski. Dans les années 80, Giovanni Ramacieri, qui fréquentait déjà l'endroit, se porta acquéreur du sauna et du terrain. Les visites furent ouvertes à un plus grand nombre, le lieu devint accessible le vendredi et le dimanche, et l'entrée devint payante. Il nomma aussi le lieu pour la première fois : Le Relais Santé de la rivière à Simon. C'est Robert Larose qui reprit le flambeau en 1986, et qui sera l'instigateur de plusieurs agrandissements au fil des ans. En 2008, Dominique Bock et François Carrier devinrent propriétaires, insufflant un vent de modernité à l'endroit grâce à des travaux de réaménagement s'échelonnant sur plus de dix ans.

L'installation de Strøm spa nordique dans les Laurentides fait grimper à cinq le nombre de spas qu'opère actuellement l'entreprise. À 45 minutes de Montréal, le Strøm Saint-Sauveur sera, comme les autres établissements de la marque, situé à proximité des centres urbains, en plein cœur de la nature. Les Laurentides étant la troisième région touristique en importance au Québec, le Strøm Saint-Sauveur desservira aussi bien une clientèle locale que des visiteurs venus des quatre coins du pays et de l'international.

À propos du Strøm spa nordique

Strøm spa nordique a été fondé à partir d'une idée simple : allier spa nordique et urbanité, pour une expérience de détente ressourçante. Cet équilibre, que trouvent aussi ses clients, repose sur des installations en pleine nature, à quelques minutes des centres urbains. Ouvert officiellement depuis 2009, Strøm ne cesse de se développer, tant au niveau de sa croissance que de sa reconnaissance publique et touristique.

stromspa.com

SOURCE Strøm Spa Nordique

Renseignements: Pour toutes demandes d'entrevues et de plus amples renseignements : Thara Tremblay-Nantel - 514 208-6897 - [email protected]; Source : Strøm spa nordique - 4405, boul. Lapinière, Brossard, QC J4Z 3T5