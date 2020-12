MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Streamline Genomics est heureuse d'annoncer la nomination de son nouveau président-directeur-général en la personne de Curtis Duggan, effectif ce 5 décembre 2020.

Curtis amène une riche expertise dans ce rôle, ayant co-fondé et mené Blue Mesa Health Inc, à titre de PDG, à une fructueuse acquisition par Virgin Pulse. Son expertise comprend la stratégie de mise en marché, le financement par capital de risque, la santé numérique, les ventes aux entreprises sur les marchés mondiaux et la mise à l'échelle des entreprises. Curtis est un stratège expérimenté qui comprend comment créer et gérer des équipes diverses et réparties.

Dans son rôle précédent, Curtis était un pionnier pour faire reconnaitre comme prestation couverte la médecine préventive numérique. Blue Mesa Health a développé l'un des premiers programmes de prévention du diabète de type 2 reconnus par le CDC à être offert via un modèle entièrement à distance et un modèle de frais basé sur les résultats. Curtis apporte son expérience dans l'identification des opportunités de marché et la structuration d'ententes dans les secteurs pharmaceutiques, hospitaliers et des utilisateurs-payeurs, ce qui contribuera à stimuler la croissance et le positionnement de Streamline Genomics en 2021 et au-delà.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Streamline Genomics à ce moment passionnant de leur croissance. Je suis reconnaissant d'avoir participé à la révolution de la santé numérique qui a débuté au Canada, aux États-Unis et dans le monde, en particulier au cours des cinq dernières années », a déclaré Curtis Duggan. « Cette année plus que jamais, à travers le monde, nous continuons à comprendre l'importance et l'immense potentiel du secteur des sciences de la vie et de l'industrie du logiciel pour résoudre des défis majeurs. Alors que le processus de séquençage d'un génome humain devient de plus en plus abordable, la prochaine frontière naturelle a émergé : la démocratisation des outils qui aideront les cliniciens et les chercheurs à comprendre, à diffuser, à faire confiance, à valider et à prendre les bonnes décisions basées sur le signal qui se trouve dans le bruit des données génomiques humaines. »

La nomination de Curtis Duggan fait suite aux succès continus de la Dre Josette-Renée Landry dans la fondation de Streamline Genomics et dans le développement de sa technologie de base, de son équipe et de ses partenariats clés dans l'écosystème entrepreneurial et universitaire florissant des sciences de la vie à Montréal.

« Le lancement de Streamline Genomics a été une aventure incroyable », a déclaré la Dre Landry. « Streamline est aujourd'hui positionnée avec une plateforme centrale, une expertise scientifique et disciplinaire approfondie, et la capacité d'apporter de vastes gains d'efficacité au difficile problème de la rationalisation des données bioinformatiques afin que les cliniciens puissent mieux utiliser les données génomiques pour en retirer de l'information pertinente et exploitable. Je demeure active auprès de Streamline Genomics en tant que présidente et présidente du conseil, et je suis enthousiaste à l'idée de voir Curtis apporter son leadership et contribuer à nos succès futurs. »

