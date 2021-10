MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour acquérir Stratus Networks (" Stratus "). La clôture de la transaction est prévue au cours du dernier trimestre de 2021, après la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises. Fondée en 1998 par les co-PDG John Petrakis et Kevin Morgan, Stratus est un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure de télécommunications aux entreprises en Illinois. Stratus offre une gamme complète de produits pour les entreprises comprenant des services de données, infonuagiques et de téléphonie grâce à son réseau de fibre optique.

John Petrakis et Kevin Morgan continueront à assumer leurs rôles de co-PDG à la tête de Stratus et demeureront actionnaires importants de l'entreprise.

"L'investissement dans Stratus s'appuie sur la grande expérience de Novacap en matière de partenariats réussis avec des fondateurs et des entrepreneurs chevronnés pour soutenir la croissance à long terme dans l'industrie de la fibre optique", a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap.

"La numérisation accélérée de notre économie entraîne une demande en services d'infrastructure puissants pour alimenter la chaîne de valeur numérique. Cette transaction permettra à Stratus d'étendre sa présence dans des secteurs de marché en croissance ainsi que dans des territoires géographiques plus vastes afin de répondre à la demande accrue de connectivité", a commenté Ted Mocarski, associé principal chez Novacap." Nous souhaitons mettre à profit l'expertise stratégique, opérationnelle et financière de Novacap pour propulser la croissance de Stratus".

"Nous sommes ravis de nous associer à Novacap et de profiter de leur expérience approfondie en tant qu'investisseur réputé dans des sociétés régionales de fibre optique telles qu'Horizon Telecom, FirstLight Fiber et Fibrenoire", a déclaré Kevin Morgan, co-PDG et co-fondateur de Stratus. "Nous sommes ravis d'avoir un partenaire qui sera en mesure de fournir les ressources nécessaires et de partager notre vision qui consiste à devenir le plus important fournisseur de services Internet et téléphonie de notre région. Novacap a déjà commencé à partager des idées sur les moyens d'investir dans notre entreprise afin de poursuivre agressivement les opportunités de croissance significatives qui s'offrent à nous", a ajouté John Petrakis, Co-CEO et Co-fondateur de Stratus.

Conseillers:

Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier exclusif de Stratus. Morgan Lewis & Bockius a agi en tant que conseiller juridique de Stratus.

Paul Hastings LLP a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le site: www.novacap.ca

À propos de Stratus Networks

Fondée en 1998, Stratus est devenue l'un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure de télécommunications aux entreprises de l'Illinois central. Depuis sa création, Stratus a investi et construit un réseau de qualité supérieure, une gamme complète de produits, des services auxiliaires, ainsi que développé des partenariats et des systèmes opérationnels exclusifs afin d'offrir le meilleur service disponible à ses clients. La société possède, loue et exploite un vaste réseau de fibres optiques pour offrir une gamme complète de solutions, notamment des solutions de données, de cloud computing et de téléphonie, qui lui permettent de répondre aux besoins de près de 1 000 entreprises clientes très diversifiées, principalement dans les secteurs des services financiers, de la santé et des télécommunications. Pour plus d'informations sur Stratus, visitez le site www.stratusnet.com.

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Novacap: Yasmine Sardouk, +1(514) -299-1669, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca