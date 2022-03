Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies : mise en ligne du rapport de consultation publique

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) rend public le rapport de consultation publique sur la future stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies : Vers une première Stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies - Compte rendu de consultation.

Rappelons que la future stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et des bioénergies donnera les orientations gouvernementales quant au rôle complémentaire de ces filières par rapport à l'efficacité énergétique et à l'électrification directe dans le cadre de la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques.

Tenue du 2 décembre 2021 au 21 janvier 2022, la consultation avait pour objectif d'entamer un dialogue constructif, de mobiliser et d'entendre chacun des acteurs se prononcer sur leur vision du développement de ces filières d'avenir. Il était possible de participer à la consultation en prenant part aux ateliers de discussion auxquelles plusieurs représentants et représentantes de différents ministères et organismes gouvernementaux ont contribué comme observateurs, en remplissant le questionnaire en ligne ou en soumettant un mémoire, un document ou une lettre ouverte.

Une journée complète de consultation a aussi été organisée à l'intention des communautés autochtones pour entendre leurs préoccupations et répondre à leurs questionnements.

Au total, 73 mémoires et documents ont été déposés et 21 questionnaires en ligne ont été remplis. Le rapport de consultation présente un résumé des réflexions et des commentaires formulés sous trois grands axes d'intervention, soit l'environnement d'affaires, les connaissances et l'innovation ainsi que la collaboration, l'information et la promotion.

Lancée dans le cadre de la future stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies, cette consultation publique a permis d'enrichir la réflexion collective et de recueillir un maximum de suggestions ou de préoccupations sur le sujet afin de cibler les mesures les plus structurantes et efficientes pour le développement des filières de l'hydrogène vert et des bioénergies au Québec.

