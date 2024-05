Stratégie québécoise en infrastructures publiques : un pas dans la bonne direction vers une collaboration accrue

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) accueille positivement la Stratégie québécoise en infrastructures publiques dévoilée aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

« L'AFG est en faveur d'une approche qui favorise la collaboration et qui concentre les efforts de tous les intervenants sur les bénéfices pour les projets et les usagers, a déclaré Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG. Les processus qui seront mis en place doivent cependant prioriser d'abord et avant tout la qualité des projets, assurer une véritable collaboration entre tous les intervenants et préserver le rôle stratégique du génie-conseil auprès des donneurs d'ouvrage dès les premières étapes des projets. »

Les économies les plus importantes sont souvent réalisées aux étapes préliminaires des projets d'infrastructures, lors de la définition des besoins, de la planification et de la conception. Ces étapes ne doivent pas être négligées, car c'est à ce moment que les professionnels du génie-conseil sont en mesure de proposer des solutions qui assurent la qualité et la durabilité des infrastructures et qui tiennent compte des changements climatiques.

L'AFG appuie la vision, les objectifs et les principes directeurs de la stratégie. Parmi les mesures à souligner, mentionnons l'utilisation de modes de réalisation s'appuyant sur la collaboration, la révision de la réglementation pour les contrats de services professionnels et le maintien des efforts pour l'implantation de la modélisation des données du bâtiment.

« Un engagement des principaux intervenants dès le début du projet, un partage des risques plus équitable et un cadre moins prescriptif sont des changements qui offrent un potentiel des plus intéressants pour favoriser l'innovation et l'optimisation dans les projets d'infrastructures », ajoute Bernard Bigras.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

SOURCE Association des ingénieurs-conseils du Québec

Renseignements: Simon Falardeau, 514-755-5831, [email protected]