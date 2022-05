Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 - Appui de 211 M$ pour soutenir l'élan du Québec en sciences de la vie

QUÉBEC, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 - Utiliser notre ingéniosité pour faire évoluer la santé (SQSV 2022-2025). Avec 211 millions de dollars de crédits budgétaires, cette stratégie générera des investissements directs évalués à près de 2 milliards de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a présenté les grandes lignes aujourd'hui lors de l'événement EFFERVESCENCE 2022.

La Stratégie propose dix mesures réparties à travers ces cinq axes d'intervention :

générer des synergies pour relever les grands défis de santé;

développer le capital humain et attirer les talents;

soutenir la création et la croissance d'entreprises innovatrices;

attirer et concrétiser des projets d'investissement;

stimuler la commercialisation des innovations.

La SQSV 2022-2025 résulte d'une vaste démarche de consultation réalisée auprès des acteurs de l'écosystème. Plus d'une vingtaine de mémoires ont été reçus et près de 70 personnes ont été rencontrées à l'occasion de cinq chantiers de travail. Celles-ci venaient de multinationales, de PME, de jeunes pousses, d'établissements d'enseignement supérieur, d'établissements de santé et de services sociaux, d'organismes ainsi que d'autres ministères.

Citations :

« La Stratégie québécoise des sciences de la vie va soutenir le développement de nouveaux créneaux dans des domaines d'avenir. Elle permettra aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux d'avoir un meilleur accès aux solutions santé élaborées au Québec. Cette stratégie vise à promouvoir des innovations dans les soins faisant appel aux récentes percées technologiques, allant des sciences numériques jusqu'aux nouvelles approches de médecine personnalisée. C'est un plan ambitieux pour accroître l'investissement privé dans les sciences de la vie et faire en sorte que le secteur puisse opérer à son plein potentiel. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« La Stratégie québécoise des sciences de la vie s'inscrit dans la même lignée que notre Plan santé, puisqu'elle nous permettra d'amorcer un virage majeur pour offrir une expérience patient axée davantage sur l'accessibilité et la qualité des soins. On sait qu'on doit favoriser dès maintenant la collaboration entre tous les partenaires concernés pour obtenir des innovations répondant aux besoins de nos citoyens, réduire les barrières de l'intégration de ces innovations et, surtout, encourager davantage le partage des meilleures pratiques entre nos établissements de santé. C'est ça, un réseau de la santé plus humain et plus performant! »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Pour connaître les objectifs et les mesures de la SQSV 2022-2025, consultez le Québec.ca/strategie-sciences-vie.

Le secteur des sciences de la vie regroupe près de 715 entreprises, qui emploient quelque 36 930 personnes. Il génère presque autant d'emplois dans des centres de recherche publics et diverses entreprises de services connexes.

Les sciences de la vie intéressent près de 30 000 étudiants inscrits dans des programmes collégiaux et universitaires qui produisent 7 600 diplômés par année.

