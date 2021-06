Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2022 - Des consultations sous le signe de la mobilisation et de la représentativité

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La première tournée de consultation gouvernementale entourant l'élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2022 a pris fin le 11 juin dernier. La députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé, a tenu à souligner la participation des acteurs de tous les milieux de la recherche et de l'innovation au Québec de même que la belle représentativité des régions lors de cet exercice de cocréation.

Six rencontres virtuelles, présidées par Mme Chassé et coanimées par l'innovateur en chef, M. Luc Sirois, et le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, se sont déroulées en mai et en juin, avec l'appui du Conseil de l'innovation du Québec, des Fonds de recherche du Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Elles ont notamment réuni plus de 150 intervenants des quatre coins du Québec issus d'entreprises, du milieu de la recherche ainsi que de réseaux et d'organismes d'intermédiation.

Les participants ont soulevé divers enjeux en matière de recherche et d'innovation, par exemple l'importance de la recherche scientifique, les liens entre les entreprises et le milieu de la recherche, l'attraction et la rétention des talents, le développement des compétences, l'innovation sociale et durable, la création de richesse, l'entrepreneuriat ou encore la culture de l'innovation. Les échanges ont permis de générer des pistes de solution à la fois pragmatiques et audacieuses, qui misent sur les synergies et les collaborations.

Cette tournée régionale fait suite à un appel de mémoires ayant généré plus de 230 contributions. D'autres consultations auront lieu à l'automne 2021.

Citations :

« L'innovation est au cœur de la nouvelle économie mondiale et des priorités du gouvernement du Québec. La SQRI 2022 reflétera la diversité d'intervenants socioéconomiques et une vision d'avenir de la recherche et de l'innovation au Québec. J'invite donc tous les acteurs à prendre part, cet automne, à la prochaine consultation. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Au cours de ce printemps, j'ai été témoin de la grande qualité des intervenants québécois et de leur engagement profond envers l'essor d'un Québec innovant et tourné vers la nouvelle économie mondiale. D'ailleurs, l'ensemble des propositions reçues depuis le début de ce processus de consultation contribueront assurément à produire une stratégie résolument engagée à faire du Québec l'une des sociétés les plus avant-gardistes au monde, bien enracinée dans son écosystème de recherche et d'innovation. Je remercie toutes les personnes généreuses, compétentes et investies, qui ont pris part à ce grand travail de cocréation, et j'invite tous les Québécois à poursuivre sur cet élan dès cet automne! »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

« C'est avec enthousiasme que nous avons pu interagir avec autant d'acteurs de l'innovation, de la recherche, et du développement économique et social à travers tout le Québec. Leurs idées, leurs perspectives et leurs solutions étaient représentatives de la volonté des Québécois de créer une société plus innovante et brillante. Au moment où l'on fait face à de grands défis et que les nations du monde se préparent à une relance à la fois économique et responsable, c'est tout le Québec qui réfléchit ensemble pour se doter d'une stratégie à la hauteur de nos ambitions et de notre talent. Le Ministère, le scientifique en chef, le Conseil de l'innovation et moi-même sommes reconnaissants de la contribution des intervenants de l'écosystème, du milieu industriel, du monde des jeunes entreprises, et des domaines de la recherche et de l'innovation sociale. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

« Cette tournée a été riche en contenus et en idées. Les rencontres nous ont permis d'échanger sur les préoccupations locales et régionales en matière de recherche et d'innovation, et sur les besoins pour le développement économique et social. Elles nous ont également permis de dégager les préoccupations communes aux régions, par exemple les défis de la formation et de la main-d'œuvre. Cette première consultation confirme l'importance et la pertinence de la recherche pour le développement de toutes les régions du Québec et des collaborations entre la recherche universitaire et les secteurs privé, gouvernemental, municipal et communautaire. Un développement qui doit tenir compte d'une économie inclusive et plus verte, des principes d'équité, de diversité et d'inclusion, et des objectifs de développement durable. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

La SQRI 2022 se veut un outil stratégique, structurant et intégrateur permettant, grâce à sa vision translationnelle, de couvrir adéquatement les différents maillons de la chaîne d'innovation.

Par cette stratégie, le gouvernement du Québec souhaite accroître le passage de l'idée au marché, attirer les investissements privés et étrangers, et favoriser une croissance économique propre et durable, et ce, au bénéfice de la population de toutes les régions du Québec.

