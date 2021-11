Stratégie québécoise de l'aluminium STAS Inc. salue les investissements de 475 millions

SAGUENAY, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des annonces concernant l'industrie de l'aluminium faites par le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, STAS Inc. a tenu à saluer les investissements de 475 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aluminium 2021-2024 ainsi que les annonces faites aujourd'hui du côté de Rio Tinto.

« Les annonces des derniers jours démontrent que le gouvernement provincial a reconnu l'importance de l'industrie de l'aluminium pour le Québec mais aussi pour notre région, commente Louis Bouchard, président exécutif de STAS. Les équipementiers comme STAS, pourront profiter de ce support et poursuivre le travail afin de faire rayonner notre expertise partout sur la planète ».

Rappelons que STAS Inc. a fait partie des artisans du mémoire déposé dans le cadre de la consultation qui s'est tenue au cours des derniers mois sur le développement de l'industrie de l'aluminium. Six recommandations avaient été proposées. « À l'instar de nos collaborateurs, nous sommes reconnaissants que le gouvernement soutienne une démarche intégrée qui repose sur la réalité de notre industrie, poursuit M Bouchard. Les recommandations que nous avions émises s'inscrivent dans une volonté de consolider nos acquis en plus d'assurer la pérennité et le développement long terme de notre industrie. »

Par ailleurs, STAS voit d'un bon œil les investissements annoncés par Rio Tinto dans ses installations de Jonquière et attend surveiller de près les appels d'offres en lien avec ces futurs développements. « Nous tenons à féliciter Rio Tinto et souhaitons pouvoir bénéficier de ces annonces porteuses d'avenir pour notre région et pour le futur de notre entreprise, conclut Hélène Deschênes, directrice générale de STAS. »

À PROPOS DE STAS

STAS Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements pour l'industrie mondiale de l'aluminium depuis 30 ans. Son siège social est situé à Chicoutimi, dans la région du Saguenay Lac St-Jean, une des capitales mondiales de la production de l'aluminium. L'équipement proposé par STAS est destiné à plusieurs segments principaux de l'industrie de l'aluminium.

