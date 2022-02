Stratégie québécoise de l'aérospatiale Horizon 2026 : la Chambre salue la vision ambitieuse présentée par le gouvernement et l'industrie

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la Stratégie québécoise de l'aérospatiale présentée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, en présence de la présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, Suzanne Benoit, et de représentants de l'industrie.

Les objectifs fixés font notamment écho aux recommandations qui avaient émergé dans la foulée du mouvement Relançons MTL et de notre Forum stratégique sur les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien tenu à l'automne 2020.

« La stratégie et les investissements présentés aujourd'hui par le ministre Fitzgibbon sont une excellente nouvelle pour le secteur de l'aérospatiale. La pandémie a créé des perturbations importantes dans cette industrie stratégique pour l'économie de la métropole et du Québec. Nos PME et les grands acteurs du secteur attendaient un signal fort du gouvernement. Cette stratégie permettra notamment de renforcer le positionnement de nos entreprises dans des créneaux d'avenir tels que la mobilité aérienne durable. Nous saluons la collaboration entre le gouvernement et la grappe Aéro Montréal pour parvenir à cette feuille de route, en concertation avec l'industrie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Montréal est l'une des capitales mondiales de l'aérospatiale. Toutefois, la concurrence internationale est vive dans ce secteur. L'ouverture qu'a démontrée le ministre Fitzgibbon ce matin envers le soutien à une zone d'innovation en aérospatiale dans la métropole est de bon augure. Cela viendrait renforcer les synergies déjà en place autour de projets d'avenir pour le secteur », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter le Plan d'action enrichi pour renforcer les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien, veuillez cliquer ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

