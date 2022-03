Stratégie québécoise de développement de la filière batterie - BASF choisit le Québec

QUÉBEC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, salue la conclusion d'un accord entre la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et BASF concernant l'acquisition d'un terrain pour l'implantation d'une usine de fabrication de matériaux actifs pour cathode (CAM) et de recyclage de batterie, deux maillons importants de la chaîne de valeur de la batterie.

BASF est la filiale canadienne de l'Allemande BASF SE. Elle est l'un des fournisseurs de produits chimiques les plus importants de l'industrie mondiale de l'automobile.

Ces nouvelles installations contribueront à la transition nord-américaine vers la mobilité électrique. Elles contribueront à positionner le Québec comme lieu stratégique pour la filière batterie.

Citations :

« Le Québec est l'un des meilleurs endroits au monde pour construire des batteries et électrifier les transports : on a de l'électricité propre, des minéraux stratégiques et un savoir-faire de classe mondiale. Le choix de BASF de s'implanter au Québec est la reconnaissance de nos atouts et le premier résultat concret des démarches de notre gouvernement pour attirer au Québec de grandes entreprises dans ce nouveau créneau. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le Québec a tout en main pour produire la batterie la plus propre au monde, notamment grâce à son hydroélectricité et à des entreprises innovatrices comme BASF. L'arrivée de cette dernière en sol québécois revêt une grande importance en ce qui a trait à nos efforts d'électrification de nos transports et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons compter sur des filières stratégiques et des chefs de file pour construire l'économie verte de demain. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Bécancour jouit d'un écosystème industriel bien établi et d'une position géographique avantageuse en Amérique du Nord. La plus grande force de la région demeure son expertise en développement de la batterie, qui est appelée à se consolider grâce à l'arrivée d'acteurs mondiaux comme BASF, et la présence de notre main-d'œuvre qualifiée et motivée. Je souhaite la bienvenue à l'entreprise dans le Centre-du-Québec et la félicite pour cette décision gagnante! »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

« Investissement Québec salue l'arrivée de BASF au Québec. Il s'agit du premier jalon qui, grâce à nos efforts soutenus, ouvre la voie à la création d'une chaîne de valeur complète du lithium au Québec, de l'extraction du minerai au recyclage de la batterie, que nous nous sommes engagés à développer. Ce grand projet constitue une occasion d'affaires extraordinaire pour le Québec, qui représente une destination de choix pour les grands acteurs internationaux du secteur de la batterie pour véhicules électriques. Nous sommes déterminés à poursuivre nos démarches en vue de faire du Québec un chef de file mondial en matière de transport. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Avec des sites de production et des centres technologiques situés en Finlande, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Chine, BASF s'est positionnée parmi les principaux fournisseurs mondiaux de CAM de haute performance pour l'industrie des véhicules électriques.

haute performance pour l'industrie des véhicules électriques. La Stratégie québécoise de développement de la filière batterie vise :

à exploiter et à transformer les minéraux du territoire québécois pour fabriquer des composants de batterie, comme des anodes et des cathodes;



à produire des véhicules commerciaux électriques;



à développer le recyclage des batteries grâce aux technologies québécoises d'avant-garde.

