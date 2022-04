Stratégie québécoise de développement de l'aluminium - Québec investit 13 M$ dans la filière de l'aluminium

QUÉBEC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce l'attribution d'une subvention de 4 millions de dollars au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) pour la reconduction du Programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium ainsi que pour le financement de projets en la matière.

Le ministre Fitzgibbon confirme aussi le versement d'une subvention de 9 millions de dollars au Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA) afin d'appuyer, en partenariat avec les fournisseurs et les clients, des projets d'innovation qui accéléreront l'implantation de technologies au sein d'usines de production et de transformation d'aluminium du Québec.

FRQNT

Le Programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) en stimulant la recherche industrielle. Il s'inscrit plus précisément dans la mesure 4 de l'axe 2, lequel mise sur l'innovation et l'aluminium vert du Québec.

Ce programme incite les chercheurs québécois actifs dans différents champs disciplinaires à proposer des recherches novatrices avec la participation de partenaires du milieu. L'objectif : répondre aux besoins spécifiques de la filière industrielle de l'aluminium et maintenir sa compétitivité à long terme.

CQRDA

Le projet du CQRDA s'inscrit dans la mesure 1 de la SQDA. Cette mesure prévoit notamment la réalisation de projets innovants axés sur des partenariats entre les équipementiers québécois ainsi que les producteurs et transformateurs d'aluminium. Elle vise à accélérer l'adoption de nouvelles technologies, à adapter des technologies existantes à l'environnement de production unique des entreprises de l'aluminium, à faire face aux défis de rareté de la main-d'œuvre et à stimuler les investissements en innovation.

Reconnu pour son expertise dans le montage et la gestion de projets d'innovation, le CQRDA favorisera les démarches d'innovation des entreprises du Québec en cofinançant des initiatives de recherche en partenariat dans l'industrie de l'aluminium.

Citations :

« Au Québec, on a tout ce qu'il faut pour bâtir une industrie de l'aluminium vert. Pour réaliser de bons projets, on doit s'assurer que tous les acteurs collaborent et innovent par l'entremise d'initiatives communes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'appui de notre gouvernement au FRQNT et au CQRDA générera des retombées directes dans l'industrie québécoise de l'aluminium en encourageant les collaborations et en favorisant l'innovation. Toutes les régions du Québec, et particulièrement le Saguenay-Lac-Saint-Jean, récolteront les fruits des projets à venir grâce à ces deux partenaires. J'en suis très heureuse puisque, pour ma région, l'aluminium est un pilier économique important; des centaines d'entreprises et des milliers d'emplois dépendent de son dynamisme. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce programme de financement répond à un besoin spécifique des équipementiers du Québec pour la réalisation de projets en partenariat avec leurs clients afin d'accélérer l'intégration de technologies innovantes favorisant la modernisation de la production et de la transformation d'ici. Le CQRDA est fier de participer à la réalisation de cette mesure porteuse pour la production d'aluminium vert. C'est une occasion de mettre en valeur et de reconnaître l'expertise des équipementiers québécois. »

Gilles Déry, président-directeur général du Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium

Faits saillants :

Depuis sa création en 2016, le Programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l'aluminium a permis de soutenir 13 projets de recherche, auxquels ont participé 32 chercheurs et 22 entreprises, ainsi que de former 63 étudiants.

Les programmes de partenariat du FRQNT visent à appuyer les démarches d'innovation des organismes publics et des entreprises du Québec dans des secteurs prioritaires.

Le CQRDA est un regroupement sectoriel de recherche industrielle du Québec qui crée des maillages de première ligne entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et les centres collégiaux de transfert de technologie.

Par l'entremise de la SQDA, dévoilée en novembre 2021 et dotée de crédits de 75 millions de dollars jusqu'en 2024, le gouvernement du Québec souhaite :

maximiser la contribution du secteur de l'aluminium à la relance économique;



favoriser les initiatives de création de richesse et accroître la productivité et la performance environnementale des entreprises;



créer un environnement d'affaires propice au développement économique pour tous les acteurs de l'industrie;



appuyer l'innovation et la réalisation de projets structurants nécessaires au maintien de la position concurrentielle du Québec;



rassembler tous les acteurs de la filière en mettant de l'avant l'aluminium vert et responsable du Québec.

