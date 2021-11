Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2021-2024 - Investissements de 475 M$ pour renforcer la compétitivité de l'industrie de l'aluminium

SAGUENAY, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) 2021-2024 - Allier innovation et savoir-faire.

En tout, 475 millions de dollars seront investis sur trois ans afin de mettre en œuvre les sept mesures de la Stratégie, de stimuler la recherche et l'innovation, de soutenir la réalisation de projets structurants et de susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium. Les investissements totaux réalisés d'ici 2024 au sein du secteur sont estimés à 2,5 milliards de dollars.

La SQDA 2021-2024 a pour objectifs de miser sur les créneaux d'avenir et de préparer l'industrie de demain. Elle vise aussi à renforcer la compétitivité de la filière québécoise, à stimuler les investissements et à mettre en valeur l'aluminium du Québec, le plus vert au monde.

De ce montant, 75 millions de dollars sont consentis pour la mise en œuvre de la SQDA, dont plus de 50 millions pour la recherche et l'innovation. En outre, les entreprises pourront bénéficier d'interventions financières évaluées à 250 millions de dollars provenant du Fonds du développement économique. Investissement Québec prévoit pour sa part investir 150 millions de dollars à même ses fonds propres pour soutenir la concrétisation de projets.

D'emblée, un montant de 5 millions de dollars est accordé à AluQuébec dans le cadre de la SQDA pour soutenir la réalisation d'initiatives visant le développement du secteur, telles que le Centre d'expertise et d'innovation sur l'aluminium (CeiAI). De plus, une subvention de 1,5 million de dollars est versée à la Société de la Vallée de l'aluminium afin d'appuyer la croissance des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« Notre aluminium génère l'une des plus faibles empreintes carbone au monde. C'est un ajout majeur que le Québec doit exploiter pour moderniser son économie. Avec la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium, notre gouvernement entend stimuler la recherche, encourager l'innovation, promouvoir la transformation et augmenter la productivité des entreprises du secteur de l'aluminium afin de les rendre encore plus performantes et vertes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'aluminium joue un rôle prépondérant dans l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment chez nos transformateurs et nos équipementiers. En créant un environnement d'affaires propice au développement des acteurs de l'industrie et en appuyant la réalisation de projets structurants, la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2021-2024 engendrera d'importantes retombées économiques régionales. C'est une initiative créatrice de richesse pour tout le Québec grâce à laquelle nous pourrons maintenir notre position concurrentielle dans le monde. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cet appui gouvernemental permettra à AluQuébec de soutenir des projets bénéfiques pour l'ensemble de l'industrie québécoise. Il nous aidera aussi à intensifier nos efforts de promotion de l'aluminium du Québec, par la formation et la sensibilisation auprès des professionnels et de la relève, pour renforcer sa position en tant que matériau durable ayant la plus faible empreinte carbone et dont le coût total de possession est le plus avantageux. »

François Racine, président-directeur général d'AluQuébec

« L'aide gouvernementale permettra à la Société de la Vallée de l'aluminium de poursuivre ses efforts en contribuant à l'innovation dans l'ensemble de la chaîne de valeur et à la croissance des entreprises transformatrices d'aluminium et des équipementiers. Nous saluons grandement le renouvellement de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium. »

Lilianne Savard, directrice générale par intérim de la Société de la Vallée de l'aluminium

Faits saillants :

De 2015 à 2020, la SQDA a permis la réalisation de quelque 250 initiatives totalisant des investissements de plus de 600 millions de dollars.

L'industrie de l'aluminium représente près de 30 000 emplois et de 1 500 entreprises dans toutes les régions du Québec, qui travaillent en amont et en aval de la production d'aluminium primaire.

En 2020, les exportations de l'industrie se chiffraient à 7,4 milliards de dollars. L'aluminium figure en tête de liste des principaux produits québécois exportés, aux côtés des produits aéronautiques, contribuant ainsi favorablement à la balance commerciale du Québec.

Neuf des dix alumineries canadiennes sont situées au Québec. Elles appartiennent à trois grands groupes : Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto Aluminium.

Grâce à son hydroélectricité, le Québec produit l'aluminium le plus vert au monde, à raison de près de 2,9 millions de tonnes annuellement, soit 90 % de la production canadienne. Il se situe ainsi au quatrième rang mondial derrière la Chine, la Russie et l'Inde.

AluQuébec stimule le développement et la valorisation de la chaîne de valeur de l'industrie québécoise de l'aluminium autour de solutions concrètes pour développer le plein potentiel de cette dernière et accroître l'utilisation de ce matériau au Québec.

La Société de la Vallée de l'aluminium a pour mandat la promotion de la Vallée de l'aluminium à l'international, la prospection à l'étranger de même que la création de partenariats à l'échelle locale et internationale, en plus de favoriser l'essor d'entreprises du secteur de la transformation de l'aluminium et des équipementiers.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

