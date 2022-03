Stratégie québécoise de développement de l'aluminium 2021 2024 - Investissements de 10 M$ dans l'industrie québécoise de l'aluminium

Saguenay, QC, le 17 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) 2021-2024, des contributions financières totalisant 10 millions de dollars au Réseau Trans-Al, à la Société d'habitation du Québec (SHQ) et à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Ces investissements soutiendront la réalisation d'initiatives qui contribueront à rendre l'industrie québécoise de l'aluminium encore plus innovante, numérique et performante ainsi qu'à mettre en valeur le grand potentiel de l'utilisation de ce matériau d'avenir.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui. La ministre Lecours était d'ailleurs de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'occasion de sa tournée régionale pour promouvoir le réseau Accès entreprise Québec, un service qui vise à mieux accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'affaires.

Réseau Trans-Al

Le Réseau Trans-Al reçoit une somme de 6 millions de dollars pour réaliser l'initiative Alu 4.0, la locomotive numérique de l'industrie de l'aluminium. Celle-ci vise à mettre en œuvre des projets contribuant à l'intensification numérique de PME du secteur de l'aluminium partout au Québec.

Les PME participantes bénéficieront d'un accompagnement et d'un soutien financier qui leur permettront d'assurer la connectivité de leurs logiciels et équipements, l'automatisation et la robotisation de leurs procédés, la gestion de la cybersécurité et le développement de leurs compétences numériques.

L'initiative Alu 4.0 s'inscrit dans la mesure 1 de la SQDA 2021-2024, laquelle a pour but de moderniser les entreprises du secteur de l'aluminium.

SHQ et SQI

Dans le cadre de la mesure 7 de la SQDA 2021-2024, le gouvernement du Québec accorde des contributions financières de 2 millions de dollars chacune à la SHQ et à la SQI en vue de développer davantage le marché pour les manufacturiers québécois de produits en aluminium. Ces aides financières soutiendront la réalisation de projets qui mettront en valeur l'utilisation de l'aluminium dans la construction ou la rénovation d'édifices publics ainsi que dans les infrastructures financées par des fonds publics.

Les sommes versées à la SHQ et à la SQI serviront donc à la conception, à l'acquisition, à l'installation et au monitorage de la performance des produits en aluminium, en plus de permettre la réalisation d'activités de démonstration.

Citations :

« En soutenant les initiatives d'accompagnement de Trans-Al, de la SHQ et de la SQI, on veut stimuler l'innovation et la productivité des entreprises québécoises du secteur de l'aluminium. Pour y arriver, on doit miser sur leur transformation numérique. C'est en multipliant ce genre de projets que nous permettrons à notre industrie de consolider sa position parmi les leaders à l'échelle internationale. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Les infrastructures et les édifices publics sont de véritables leviers pour stimuler l'utilisation de l'aluminium au Québec. Avec la SQDA 2021-2024, on prévoit des actions concertées pour mieux soutenir nos PME, qui font rayonner le savoir-faire québécois et notre aluminium vert. Notre appui à la SHQ et à la SQI témoigne d'ailleurs de notre volonté commune de mettre en valeur cette expertise et cette ressource, qui font partie de l'ADN du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui font la fierté de tout le Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le Réseau Trans-Al contribue à l'avancement technique et technologique ainsi qu'au développement d'affaires des entreprises manufacturières québécoises du secteur de la transformation de l'aluminium.

La SHQ a notamment pour mission de favoriser le développement d'une offre variée de logements de qualité et abordables ainsi que de stimuler la concertation des initiatives publiques et privées en matière d'habitation.

La SQI vise à soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d'infrastructures publiques ainsi qu'à développer, à maintenir et à gérer un parc immobilier qui répond à leurs besoins.

La SQDA 2021-2024 a été dévoilée en novembre 2021. En tout, jusqu'à 475 millions de dollars seront investis afin de mettre en œuvre les sept mesures de cette stratégie, de stimuler la recherche et l'innovation, d'appuyer la réalisation de projets structurants et de susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium.

L'industrie de l'aluminium, qui génère 30 000 emplois répartis dans près de 1 500 entreprises, représente un secteur clé pour le développement économique du Québec.

Le Canada est le 4 e producteur mondial d'aluminium primaire. Près de 90 % de l'aluminium canadien est produit au Québec.

est le 4 producteur mondial d'aluminium primaire. Près de 90 % de l'aluminium canadien est produit au Québec. Grâce à son hydroélectricité, le Québec produit l'aluminium le plus vert au monde, à raison de près de 2,9 millions de tonnes annuellement.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie

Renseignements: Sources : Romane St-Laurent, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél. : 418 691-5650; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 691-2050; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710