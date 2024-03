Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards - La MRC de La Haute-Gaspésie presse le gouvernement d'agir et d'élargir l'accès au territoire

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 6 mars 2024 /CNW/ - La MRC de La Haute-Gaspésie presse le gouvernement du Québec de dévoiler la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, attendue depuis des années maintenant, et d'élargir l'accès au territoire pour la pratique d'activités récréotouristiques.

« L'attente et l'incertitude ont assez duré. Les acteurs du milieu récréotouristique, un pilier du développement régional en Haute-Gaspésie, ont besoin de prévisibilité pour planifier l'avenir et assurer la pérennité de leurs activités. Ils ont droit à des réponses rapidement », souligne le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

Gestion dynamique du territoire

La MRC de La Haute-Gaspésie joint sa voix aux intervenants du milieu récréotouristique de la région et plaide en faveur d'un « mode de gestion dynamique du territoire ». L'idée est de permettre l'accès aux monts Chic-Chocs et McGerrigle pour la pratique du plein air non motorisé en l'absence de caribou montagnard et d'appliquer des restrictions seulement lorsqu'il y a présence d'individus. Le bon fonctionnement d'un tel mode de gestion implique un accroissement des secteurs de pratique actuellement accessibles.

Dans cet esprit, la MRC souhaite que la Stratégie déposée par le gouvernement autorise un tel accès dynamique à des territoires et des montagnes qui sont présentement visés par une interdiction quasi complète, ce qui a un impact dévastateur sur l'ensemble de l'industrie touristique de la Haute-Gaspésie.

Adaptation aux changements climatique

La préservation et l'élargissement de l'accès aux montagnes pour la pratique du plein air non motorisé prennent d'autant plus d'importance dans un contexte de changements climatiques. L'absence de neige abondante en cet hiver particulièrement doux a grandement limité les activités de ski de hors-piste en Haute-Gaspésie dans les derniers mois, fragilisant la situation financière de toute une industrie.

L'accès aux sommets de plus de 600 mètres d'altitude et l'aménagement durable de certains d'entre eux - ce qui est fort limité dans l'attente de la Stratégie - devient essentiel pour assurer la pérennité d'un secteur déterminant pour l'avenir de la région.

« Nous comprenons les choix difficiles auxquels est confronté le gouvernement, mais le statu quo est intenable. La Stratégie doit, à tout le moins pour la Gaspésie, être déposée rapidement afin d'éviter la dévitalisation de notre région. Il est possible de trouver un équilibre entre la protection des espèces menacées et le développement des communautés », conclut M. Bernatchez.

À propos de la MRC de la Haute-Gaspésie

La MRC de La Haute-Gaspésie regroupe huit municipalités et deux territoires non organisés, qui couvrent ensemble plus de 5 000 kilomètres carrés. La MRC est située dans un environnement unique pourvu d'un décor magnifique où se marient les monts Chic-Chocs, avec leurs 25 sommets de plus de 1 000 mètres d'altitude, et le fleuve Saint-Laurent qui s'étend sur plus de 130 kilomètres de côte. Quelque 11 000 personnes y habitent.

