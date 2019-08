Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards - Des mesures intérimaires nécessaires et sans impact sur les volumes attribués

QUÉBEC, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Les mesures intérimaires d'aménagement de l'habitat du caribou forestier qu'applique le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) jusqu'à l'adoption de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards sont à la fois nécessaires et sans impact sur les volumes attribués et les volumes destinés au Bureau de mise en marché des bois d'ici avril 2023. Le MFFP rappelle également que, pour la saison 2019-2020, des solutions à tous les enjeux soulevés par les industriels concernés ont été trouvées.

Les mesures intérimaires visent à maintenir la qualité de l'habitat des caribous forestiers et montagnards jusqu'à ce que le choix final des territoires soit énoncé dans la stratégie en cours d'élaboration.

À cet effet, des discussions ont été tenues récemment avec les principaux industriels forestiers concernés. Ces dernières ont permis de répondre à leurs questions, d'atténuer leurs appréhensions et de convenir des prochaines étapes de mise en œuvre des mesures.

La collaboration se poursuit entre les industriels et le Ministère afin de s'assurer que les secteurs de remplacement sont précisés pour les années à venir. Les travaux devant mener à la nouvelle stratégie se poursuivent donc selon l'échéancier prévu, et ce, en étroite collaboration avec les différents partenaires.

Pour faciliter le suivi de la démarche, le MFFP a mis en ligne sur son site Web une section d'information sur la future stratégie. S'y trouvent plusieurs cartes et documents de travail qui font l'objet de mises à jour régulières.

Pour suivre l'évolution des travaux sur la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, consultez le mffp.gouv.qc.ca/caribou.

