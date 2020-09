Stratégie nationale sur le logement : la Chambre salue la collaboration des gouvernements du Canada et du Québec pour répondre à des besoins réels dans la métropole

MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit de l'annonce de la conclusion d'une entente de principe entre les gouvernements du Québec et du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement faite hier soir par le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et la ministre québécoise des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. Cette entente prévoit le transfert de fonds destinés à la réalisation de projets de logements sociaux et abordables qui permettront de répondre à des besoins urgents dans la métropole.

« La Chambre est très reconnaissante des efforts qui ont été faits de part et d'autre pour arriver à la conclusion de cette entente qui était absolument nécessaire. Comme nous l'avons souvent indiqué, le financement public pour le logement social et abordable permet de répondre à un besoin réel sur le territoire de la métropole et constitue un très bon outil pour soutenir la relance économique. Plusieurs projets pourront démarrer rapidement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette très importante contribution financière du gouvernement fédéral arrive au bon moment. Maintenant qu'il y a eu un déblocage financier majeur dans le dossier, nous réitérons la nécessité de surseoir à la mise en place du Règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal. L'entente entre les gouvernements du Canada et du Québec donne les leviers nécessaires pour accroître significativement l'offre de logements sans imposer aux promoteurs les lourdes contraintes contenues dans ce projet de règlement », a ajouté M. Leblanc.

« La Chambre s'est grandement investie dans le dossier du logement social et abordable. Nous sommes très heureux de la conclusion de l'entente annoncée hier par le ministre Hussen et la ministre Laforest. Nous savons que plusieurs ministres ont joué un rôle dans la recherche d'un terrain d'entente permettant d'aller de l'avant. Nous saluons particulièrement les efforts de Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada, Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, et Eric Girard, ministre des Finances du Québec, qui se sont activement impliqués pour faire en sorte que l'entente se concrétise », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

