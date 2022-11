Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois - PRÈS DE 350 PARTICIPANTS AU 2e FORUM SUR L'ALIMENTATION LOCALE ET DURABLE DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le 4 novembre dernier, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), a présenté la deuxième édition virtuelle du Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec.

Ce forum, qui a attiré près de 350 participants, fut l'occasion de faire le point sur la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ), qui vise à encourager les institutions publiques du Québec à acheter des aliments locaux. L'objectif du forum était également de faire connaître les bonnes pratiques et les solutions concrètes en matière d'approvisionnement local et durable ainsi que les perspectives en alimentation institutionnelle.

Parmi les faits saillants dévoilés lors de ce deuxième forum, il a été mentionné que 56 % des institutions publiques ciblées des réseaux de l'enseignement supérieur, de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation se sont dotées d'une cible d'achat d'aliments locaux depuis la mise en place de la SNAAQ en 2020.

Citations

« Je suis heureux de constater que les institutions ont été représentées en grand nombre cette année encore. Leur présence au forum témoigne de l'importance qu'elles accordent à l'achat local, une priorité de notre gouvernement. Leur engagement sert de modèle à d'autres institutions qui souhaitent leur emboîter le pas. En faisant le choix d'offrir des produits d'ici, on contribue à l'économie du Québec ainsi qu'à la santé des citoyens et des entreprises agroalimentaires. Cette réussite est portée par les efforts concertés de plusieurs organisations et, ensemble, nous devons continuer à viser un haut niveau d'engagement afin d'atteindre nos objectifs ambitieux. Je remercie les partenaires qui nous aident à mieux répondre aux besoins des institutions. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, l'ITHQ est fier d'offrir un service d'accompagnement auprès des institutions publiques afin qu'elles se dotent de cibles d'approvisionnement local adaptées à leur réalité et qu'elles bénéficient d'une gamme d'outils pour les atteindre. Aujourd'hui plus que jamais, nos conseillers et conseillères en approvisionnement local du Centre d'expertise de l'ITHQ poursuivent leur mission et participent chaque jour à mettre plus d'aliments québécois dans nos assiettes. L'ITHQ s'est donné depuis plusieurs années le mandat d'être une vitrine pour les produits québécois auprès de sa clientèle et de ses étudiants et étudiantes. Ainsi, nous sommes très heureux d'être partie prenante de cet engouement pour l'achat local. »

L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale, ITHQ

Le deuxième Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec peut être visionné ici.

Faits saillants

La Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : pour une alimentation locale dans les institutions publiques vise à augmenter la part des aliments de chez nous achetés par nos institutions publiques québécoises.

vise à augmenter la part des aliments de chez nous achetés par nos institutions publiques québécoises. Le service d'accompagnement pour une alimentation locale dans les institutions publiques de l'ITHQ offre gratuitement un service clé en main aux institutions des réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux.

L'objectif gouvernemental est que 85 % des institutions publiques visées faisant partie du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que de celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur se dotent d'une cible d'achat d'aliments québécois d'ici 2023.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

