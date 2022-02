Stratégie gouvernementale des marchés publics : Les EÉSAD demandent la suspension des appels d'offres en soutien à domicile

QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), exploitées à des fins non lucratives, saluent la stratégie gouvernementale des marchés publics et la remise en cause de la logique du plus bas soumissionnaire. Elles invitent le gouvernement à s'engager contre la marchandisation du soutien à domicile et demandent la suspension des appels d'offres en cours en matière de soutien à domicile.

Suspendre les appels d'offres en cours

« Si le gouvernement veut être cohérent avec son annonce d'une stratégie pour favoriser l'achat local et responsable des organismes publics, il doit suspendre les appels d'offres en cours en matière de soutien à domicile. Au lieu de la logique marchande et du travail en silo, il faut élaborer des partenariats avec les acteurs locaux de l'économie sociale au bénéfice des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles », affirme J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Le premier ministre, François Legault, a annoncé qu'il voulait réaliser le virage vers le soutien à domicile au Québec pour prendre mieux soin des aînés et des proches aidants. Cependant, en ayant recours aux appels d'offres, on ouvre la porte à la marchandisation des services et à la privatisation, au détriment de la qualité. La situation de certains CHSLD ou encore le scandale Orpéa en France devraient pourtant nous convaincre de ce qu'il en coûte de faire primer la logique économique sur le dos des aînés et au détriment de la qualité des soins.

« Pour réduire les coûts à tout prix, il n'y a pas de recette miracle : soit ce sont les usagers qui vont subir des augmentations de tarifs et une réduction des services, soit ce sont les préposées d'aide à domicile qui vont subir une dégradation de leurs conditions de travail. Dans les deux cas, il s'agit de situations inacceptables et, depuis des années, les EÉSAD refusent de jouer à ce jeu-là », ajoute monsieur Caron.

Pour la communauté, par la communauté, au juste prix

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires. Ce sont des coopératives et des OBNL exploités à des fins non lucratives afin de prendre en charge collectivement des besoins non comblés.

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

