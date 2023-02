STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2023-2028 : LA FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC SOUHAITE UN AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES FORESTIERS

QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la dernière journée de la consultation publique en commission parlementaire qui guidera l'élaboration de la nouvelle Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) dévoile officiellement son mémoire. De par ce dernier, la FPQ souhaite mettre de l'avant l'importance que l'ensemble des interventions gouvernementales assure un aménagement et un développement durable des territoires de pourvoiries.

« Chaque visiteur se rendant en pourvoirie circule dans une ou plusieurs régions du Québec, où il consomme et crée des retombées économiques. Sans le moindre doute, les pourvoiries participent activement au développement économique des régions et contribuent au maintien de leur attractivité sur le plan touristique. Nous permettons donc aussi de faire connaitre et découvrir nos régions, leurs différents attraits et même leur qualité de vie à plusieurs Québécois », affirme M. Bruno Caron, président du conseil d'administration de la Fédération des pourvoiries du Québec.

Selon une étude effectuée pour le compte de la FPQ, le secteur des pourvoiries du Québec, en 2018, comptait à lui seul près de 920 000 nuitées avec un peu plus de 1 117 000 jours-activité. Les pourvoiries accueillent plus de 510 000 visiteurs chaque année, leurs activités génèrent 131,2 M$ en revenus directs et environ 4200 emplois dépendent de cette industrie. Ces résultats démontrent que les pourvoiries sont incontestablement un moteur économique important pour le Québec et ses régions.

Parmi les recommandations de la FPQ dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, la mise en place des conditions permettant d'assurer un aménagement forestier durable des territoires de pourvoiries dont elles dépendent est sans contredit la priorité à court terme compte tenu du contexte :

Procéder à la mise en place dès aujourd'hui des trois conditions de base pour renouer avec une approche durable; soit un taux de récolte durable appliqué pour chaque pourvoirie, une planification conjointe par pourvoirie du réseau routier à utiliser et du déploiement des interventions et un accès à des ressources professionnelles propres aux pourvoiries; Procéder à une modification du Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État afin d'introduire des références propres aux pourvoiries visant à assurer le maintien des conditions favorables au maintien et au développement de leurs activités :

- Intégrer la notion de plan d'aménagement forestier durable pour chaque pourvoirie, élaboré en concertation en fonction des spécificités de chacune ;

- L'obligation des intervenants forestiers et de la pourvoirie de développer une vision à long terme du réseau routier, de planifier celui-ci durablement sur les pourvoiries en fonction des spécificités de chacune d'entre elles incluant l'accès par hydravion ou par bateau. Procéder dès que possible à l'inclusion dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier des conditions à même d'assurer l'aménagement durable des territoires de pourvoiries et leur prise en compte dans les multiples orientations forestières actuelles et futures.

« À terme, la FPQ souhaite que les différentes pourvoiries bénéficient ainsi des conditions à même de leur permettre de contribuer à la protection du territoire québécois et de ses ressources et assurer que les générations futures puissent elles aussi venir découvrir la beauté et les richesses de leurs territoires via les services des pourvoyeurs. La planification d'aménagement forestier durable par pourvoirie est le premier pas essentiel pour y parvenir », conclut M. Bruno Caron.

Le mémoire de la FPQ est disponible pour toute personne intéressée.

Fédération des pourvoiries du Québec

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, regroupant quelque 330 pourvoiries ayant en commun un profond attachement à la nature québécoise et le désir de la mettre en valeur, tout en favorisant son accès au public. Ce vaste réseau touristique représente la plus importante offre d'hébergement et de services en milieu naturel au Québec, tant pour les amateurs de chasse et pêche que pour les familles.

