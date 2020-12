Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 - Mise en ligne du Baromètre numériQc, un nouvel outil pour suivre la progression de la transformation numérique gouvernementale

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Baromètre numériQc est maintenant en ligne sur la Vitrine numériQc a annoncé le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire. Ce nouvel outil, simple à consulter, permet à la population de suivre le progrès de la transformation numérique du gouvernement du Québec. Il rend compte des avancées concrètes du gouvernement en lien avec les cibles de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023. La publication du Baromètre vient concrétiser l'une des 16 mesures clés de la Stratégie.

Les indicateurs présentés dans le Baromètre sont le reflet de données recueillies auprès d'un échantillon de 25 organisations publiques visées par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI).

Les citoyens et citoyennes pourront notamment s'informer au sujet de la progression globale de la transformation numérique, de la contribution du numérique pour des relations adaptées à la réalité du citoyen, de la contribution du numérique pour une administration publique innovante, efficiente et transparente et de la progression des dix cibles fixées par la Stratégie.

Citation :

« Votre gouvernement a créé le Baromètre numériQc pour améliorer la transparence de l'État. Dans notre démocratie, un contrôle efficace se base sur une information intègre. Le Baromètre est un outil convivial qui fournit à la population des informations fiables sur les progrès de la transformation numérique gouvernementale. Je suis fier que le numérique supprime tous les ilots d'opacité pour que le gouvernement soit une maison de verre que chaque personne peut visiter. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

